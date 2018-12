40 minutos de explicaciones y dudas en video de Gustavo Petro

Petro, una semana después, dio su segunda versión sobre el video en el que se ve recibiendo, según dijo, $20 millones en fajos de billetes que fueron guardados en bolsas plásticas, en 2005, para su campaña al Senado de 2006. No obstante, hay cambios en las versiones entre lo que dijo en Twitter el jueves pasado y lo que publicó en Facebook ayer.

No obstante, el pasado jueves, La W Radio, dio a conocer la imagen de un mensaje, que fue explicado como un “comunicado” del arquitecto Vélez, aclarando que “no había hecho préstamos”. El COLOMBIANO ha llamado a Vélez, pero su celular suena apagado.

Ahí está el primer cruce de versiones. Petro, el día del debate dijo que se trató de un préstamo, pero el miércoles pasado, que era un aporte en efectivo. No obstante, en los trinos del jueves, aseguró que Vélez debía aclarar si lo había hecho como “préstamos o aporte”. Esta versión, por ahora es imposible de contrastar, pues las cuentas de campaña, en 2006, no exigían registro detallado de aportes.

El mismo arquitecto Vélez dijo, en una publicación de 2016, de la revista en Gato Pardo, que le entretiene aportar a campañas, como la de Petro o la del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras .

El segundo es Vélez, porque en las primeras versiones, Petro manifestó que Montes le había entregado esa plata, producto de un “préstamo” de Vélez, reconocido arquitecto, del que el senador dijo que daba dinero en efectivo “porque es excéntrico y no confía en el sistema financiero”.

Este no es el primer intento de explicar cómo lo recibió, pues el pasado jueves, en 16 publicaciones de Twitter, empezó con su rendición de cuentas.

Para Petro, fue una imprudencia lo que hizo. “Debo pedirles perdón a mis electores, por haber recibido dinero en efectivo de un amigo en su apartamento. Aunque eso no es delito, debí ser prudente y ahora pago las consecuencias”.

Para aclarar el contexto de la grabación, el senador dijo que “había observado la cámara que apuntaba a la mesa, con mis instintos de hombre que ha vivido la clandestinidad, me dieron ganas de apuntarla para otro lado, pero no tenía nada por qué desconfiar y no conocía su obsesión por registrar los momentos de su vida”, manifestó ayer Petro sobre Montes. Se da entonces el segundo cambio de versión. Petro había dicho que el video era fruto de los “seguimientos” que le hacía el DAS.

Con el agravante de que Petro reconoció que ya sabía de la grabación, que quedó guardada por más de 14 años y la conoció cuando fue alcalde de Bogotá. “Juan Carlos (Montes) me la dio a conocer, estaba muy herido porque lo habían despedido de la Unidad de Mantenimiento Vial”.

Otro cambio tiene que ver con la manera cómo se hizo público. El jueves dijo que había sido vendido, pero ayer, que la grabación fue digitalizada y guardada en un computador de Montes que fue hackeada.

Agregó que “detrás de la grabación del video no hubo un ánimo extorsivo, por eso quedó tanto tiempo guardada. Su publicación tampoco obedece a una traición de mi viejo amigo, el video fue extraído por criminales que tienen puesto en el Estado, en la política y en el ejercicio del derecho”.