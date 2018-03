A España llegará café que salió de tierras restituidas

“Cuando volví, lo hice con miedo”, recuerda María Nelly Villada, su esposo había sido desaparecido por esos grupos armados, “pero no me aguantaba en el pueblo, me hacía falta la finquita y allá me volví a meter”.

Con el producido de esa parcela logró sacar sus cinco hijos profesionales, gran parte del tiempo sola, pues de él nunca supo nada más desde hace 17 años, aunque a cualquier guerrillero o paramilitar que viera le preguntaba por su paradero.

Historias como esta, pero con diferentes protagonistas, cuentan los 15 socios, algunos desde la perspectiva de esposa, de hija, de sobrino. Siempre la guerra les había quitado lo mejor que habían tenido, pero volvían con la esperanza de pelechar de nuevo.