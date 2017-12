Investigan abuso y homicidio de una niña de 10 años en Putumayo

La familia Romero Burbano, que es oriunda de Caquetá pero vive en Putumayo, tendrá la Navidad más dolorosa que cualquiera pueda imaginar: el pasado viernes 22 de diciembre encontraron muerta a su hija de diez años, desnuda y con claros signos de maltrato.

El crimen ocurrió el viernes en la vereda La Caqueteña del municipio de Mayoyoque, Putumayo, que limita con Caquetá.

Según narró la madre de la víctima al periódico local Tu Caquetá, la hermana mayor de Karen Sofía Romero Burbano fue la que alertó sobre la ausencia de la niña.

“Ella dormía con la hermanita de 11 años de edad. Y más o menos como a las 3:00 de la mañana la hermanita me llama y me pregunta si la niña está durmiendo con nosotros. Yo le dije que no, y le dije que revisara que de pronto no se hubiera caído y estuviera debajo de la cama. Y ella se fue prendió las luces, revisó y me dijo que no estaba”, contó Leidy Burbano Caviedes.

De inmediato, los familiares y vecinos de Karen Sofía empezaron a buscarla por la finca y los alrededores. 20 personas recorrieron la vereda La Caqueteña esperando encontrar la niña, pero fue su padre el que finalmente la halló cuando siguió un rastro en la carretera.

La menor de edad fue encontrada desnuda, sin vida y con evidentes signos de maltrato y abuso sexual. Al parecer, el asesino la arrastró por la carretera, probablemente pegada de un caballo.

El cadáver fue trasladado a la cabecera municipal de Solita y desde allí fue remitida a la ciudad de Florencia, donde Medicina Legal se encargará de la autopsia.

El crimen de Karen Sofía recuerda al de la niña Yuliana Samboní, que fue secuestrada y asesinada por un famoso arquitecto de Bogotá en diciembre del año pasado.

Según las cifras de Medicina Legal, en Colombia asesinan en promedio a casi dos niños todos los días.