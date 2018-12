Chacón, el líder de la oposición

Al congresista lo han señalado de hundir la reforma a la justicia, de no darle trámite a la iniciativa en la Cámara y de no armonizar un mejor ambiente en la corporación.

Chacón es el alfil político de Gaviria en el Congreso, quien siente que hizo un sacrificio muy grande por apoyar a Duque y hasta ahora no ve la recompensa.

Para los analistas políticos, se trata de un reclamo indirecto porque la colectividad no tiene representación suya en el ejecutivo. El expresidente Gaviria le trasladó la inquietud al presidente Duque, a quien le pidió que le respondiera si en algún momento le ha pedido algún cargo. Duque contestó que con ningún líder político habla de repartijas burocráticas ni de puestos.

El Partido Liberal apoyó al presidente Iván Duque en campaña, sin embargo, desde que el Gobierno presentó su reforma tributaria el liberalismo comenzó a desmarcarse y a criticar, no solo esa iniciativa, sino otras que también eran tramitadas en el Congreso.

Hace un par de semanas, el representante Chacón terminó de darle sepultura a una de las reformas más ambiciosas y claves del gobierno Duque: la reforma a la justicia.

Antes de que la iniciativa se hundiera, se enfrentó con la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, quien lo había culpado por la falta de trámite del proyecto.

Él por su parte, criticó a la funcionaria con fuertes palabras como “ineptitud y falta de conocimiento”. Incluso se escucharon varias voces de posible machismo por las fuertes declaraciones del congresista. Finalmente, la ministra se retractó y el Gobierno acumuló una derrota importante en su relación con el Congreso de la República.

Pero no ha sido la única vez que Chacón se interpone en una reforma a la justicia. En 2012, cuando la propuesta ya llegaba a los últimos debates, el representante integró una comisión de conciliación que fue conocida por insertarle al articulado numerosos “micos” que la hicieron inviable. Entre los más famosos, añadido por Chacón en ese entonces, estaba el de despojar a la Fiscalía de la facultad para investigar a ministros, embajadores y directores del departamento administrativo.

Juan Carlos Esguerra, ministro de Justicia en esos momentos, le dijo a EL COLOMBIANO que el propósito de esa comisión era escoger entre los textos aprobados de la Cámara y del Senado, pero no incluir temas que no habían sido tratados en el proceso. “Chacón intentó en varias oportunidades presentar proyectos inaceptables, que favorecían a personas con procesos de juzgamientos y no podíamos estar de acuerdo con eso”, dijo el exministro Esguerra.

Al término de la agenda legislativa, el Gobierno sabe que en la Cámara tiene una fuerte voz opositora e incómoda para su mandato.

Este diario intentó comunicarse con el congresista Chacón pero no fue posible.