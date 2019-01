Alerta ambiental en el río Magdalena

Resultados preocupantes en materia ambiental encontró la Contraloría General, al evaluar el avance en la implementación del Plan de Manejo de la Cuenca del Río Magdalena, el cual está bajo la responsabilidad de Cormagdalena.

Según el ente de control, en varios aspectos como el del saneamiento de aguas residuales, las metas planteadas en este Plan, para el período 2007-2019, están muy atrasadas y por tanto lejos de cumplirse.

El contralor delegado de Ambiente, Diego Alvarado Ortiz, indicó que han evidenciado que el Estado se olvidó el río. “El Plan de manejo tiene serias deficiencias de incumplimiento, es el caso del tema de la reforestación de la misma cuenca, ya que cuando se realizó el diagnostico había 1,8 millones de hectáreas por intervenir, pero solo se restauraron 4.000”, dijo el funcionario.

La Contraloría encontró que 57% de los municipios de la cuenca no cuentan con sistemas de tratamiento de aguas residuales, es decir, de 514 municipios, 294 no lo tienen. Esto significa que los municipios vierten sus aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento directo a la cuenca.

En materia de inversión sobre el Magdalena –señala el informe–, se evidenció dispersión de recursos y esfuerzos en la gestión ambiental, toda vez que convergen dinero de fuentes que no coordinan sus acciones de intervención.

Lucas Ariza, director encargado de Cormagdalena, indicó que con este informe quedan advertidos de la gravedad de la situación. “Este es un llamado que hace la Contraloría, pero advierto que este tema no es solo de Cormagdalena, pues también mencionan cerca de 500 municipios y nosotros tenemos jurisdicción sobre 120. Le hago un llamado de atención a todo el país, a todo el sistema ambiental, a los municipios, gobernaciones, a las corporaciones, al Ministerio de Ambiente para que hagamos algo pronto, principalmente, para el tema de tratamiento de aguas”.

Ariza sostuvo que aunque entiende que el desafío es grande, no tiene recursos para atender la problemática. “Nuestra próxima Asociación Público Privada, APP, debe ir en ese sentido, en poder hacer un proyecto grande para el tratamiento de agua, ya que en la actualidad el marco fiscal es bastante reducido. Este no es un tema menor: si no cuidamos el Magdalena nos vamos a quedar sin río”.