Uribe denuncia a Petro por tres delitos

La puja entre el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez y el senador Gustavo Petro suma otro capítulo.

Esta vez, por cuenta de una nueva denuncia que radicó Uribe Vélez ante la Corte Suprema de Justicia, argumentando que Petro cometió los delitos de fraude a resolución judicial, calumnia directa e injuria indirecta agravada.

La denuncia, que fue radicada por el abogado Aberlardo de La Espriella, abogado del expresidente, argumenta que durante una entrevista de Petro en la W Radio, este manifestó que en Colombia no aumenta la productividad porque no hay educación, “no se entregaron las tierras a los campesinos, porque las fortunas se están amasando de maneras improductivas, es decir, son rentas y no se les combran impuestos. Y dos, porque las reformas laborales van en contra del trabajador”, señalando como responsables a los expresidentes Uribe y César Gavira, de quienes dijo que ahora son los nuevos mejores amigos.

“La Ley 50 y la Ley 100. Ellos dos se han encargado de que el trabajador y la trabajadora hayan sido llevados a un estado semiesclavitud bajo acoso sexual”, indicó Petro.

Ante la pregunta de la periodista de Vicky Dávila, cuestionando “qué pasa”, Petro manifestó que “hay acoso sexual y laboral, que está llevando a la indignidad del mundo del trabajo al hombre”.

“Diciendo y haciendo: radicada ante la Sala Penal de la Corte Suprema denuncia contra el senador Petro”, indicó de La Espriella, quien destacó que Petro desatendió la orden de rectificación emitida por un juez de la República, pues “el senador omitió “un fallo de tutela que le da la razón al expresidente Álvaro Uribe Vélez, frente a las afirmaciones calumniosas, injuriosas y difamatorias” del exalcalde de Bogotá.

Sin embargo, este pulso no es nuevo, pues la entrevista de Petro en la W respondía a una orden de rectificación, emitida por un juez de la República; no obstante, Petro argumentó que era una rectificación y no una retractación, motivo por el cual continuó criticando al expresidente, al señalar que “Uribe debería estar condenado” y que la justicia debería verificar si existen vínculos con grupos paramilitares, situación que no fue argumentada en esta nueva denuncia.