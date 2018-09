Familias hablan de amenazas que recibieron geólogos asesinados en Yarumal

El dolor y la desesperación invaden a la familia de Laura Alejandra Flórez Aguirre, de 28 años, la geóloga caldense asesinada ayer en Ochalí, corregimiento de Yarumal, a manos de un grupo armado disidente de las Farc.

Otros dos profesionales murieron en el ataque, entre ellos Camilo Andrés Tirado Farak, de 32 años, natural de Corozal (Sucre).

Laura y Camilo egresaron de la Universidad de Caldas. El tercer asesinado fue identificado como Mauricio Martínez Gómez.

“Esto es una pesadilla que no sabemos de dónde salió”, expresó Federico Cañón, novio de Laura Alejandra. Sus familiares, quienes repudiaron el hecho y piden que estas muertes no queden en la impunidad, la recordarán como una mujer soñadora, noble y dulce, que luchó siempre por alcanzar sus sueños.

Ella se definía a sí misma como “una geóloga de exploración”. Más que esto, para sus allegados era una mujer juiciosa y entregada a su familia, que a su vez amaba su profesión.

“Todos los que conocemos a Alejandra sabemos cuánto amor tenía para darnos. Una persona sin maldad en el corazón, que solo daba luz a donde quiera que llegaba”, dijo Michael Castro, primo de la víctima.

Jhon Jairo, papá de Laura Alejandra, dijo que a su hija le arrebataron el sueño de tener una familia “junto a su bendición”, que era su pareja, y el poder llevar una vida larga, duradera y tranquila al lado de todos sus seres queridos.

El papá era el único que sabía de las amenazas que recibían. Ella no les contó ni al novio ni a la mamá, para no preocuparlos, pero en la noche del ataque, a eso de las 7:00, le escribió a Jhon Jairo para decirle que estaba muy asustada porque esa zona era muy peligrosa y que no sabía qué podía pasar.

“Le mandó caritas tristes por Whatsapp. Al parecer, según cuenta el papá, les enviaron un costal con ropa vieja rota. Ellos (los trabajadores de la multinacional) lo tomaron como un ultimátum para abandonar la zona, pero no creyeron que fuera a pasar algo grave esa misma noche”, contó un allegado.

Los heridos

En los mismos hechos reportaron tres heridos, entre ellos el también caldense Cristian Gallego. Su esposa viajó a Medellín a encontrarse con él. Informaron que se encuentra fuera de peligro. Los otros heridos fueron identificados como Aldemar Moreno y César Zapata.

Los profesionales integraban una comisión de exploración al servicio de la multinacional minera canadiense Continental Gold, cuando delincuentes exintegrantes del frente 36 de las Farc ingresaron al campamento en terreno donde se encontraban y empezaron a disparar.

Ataque cobarde

Por la forma en que se perpetró la masacre, el Comando de la Séptima División del Ejército, con jurisdicción en Antioquia, calificó el ataque de cobarde e indiscriminado.

La institución militar activó “los protocolos de seguridad previstos por la Fuerza Pública ante esta clase de emergencias”.

Por aire y tierra llegaron a la zona tropas del Ejército y personal de la Policía, que se sumaron a los que ya habían. El objetivo desde ayer es ubicar al grupo armado responsable de los hechos.

De otro lado, el comandante del Ejército, general General Ricardo Gómez Nieto; el jefe de Operaciones, general Ricardo Jiménez Mejía, y otros integrantes de la cúpula militar viajaron al lugar para coordinar operaciones.