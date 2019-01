Amenazas, el diario para los personeros

La Unidad Nacional de Protección (UNP) y Fenalper ya iniciaron contactos para poder tomar medidas de seguridad y protección a favor de los personeros del país.

EL COLOMBIANO consultó a Pablo Elías González, director de la UNP, quien explicó que el programa de protección es uno sólo y los enfoques diferenciales mas que por grupos poblacionales, se aplican es por cada uno de los casos. Ejemplo, si el personero es Afro, está en una zona ribereña en la que no hay carreteras, se le aplica el enfoque étnico y rural. Independiente que sea un funcionario público”.

Aunque la mayoría de personeros amenazados cuenta con esquemas de protección, varios de ellos denuncian que no cuentan con la seguridad necesaria para poder trabajar de manera más tranquila en los lugares más apartados de sus municipios, donde no hay presencia del Estado y el orden público es delicado.

“La tarea de nosotros se ve entorpecida en muchas ocasiones porque en mi caso no me dieron un vehículo blindado y tras las amenazas que recibí no me veo en la capacidad de llegar hasta zonas apartadas donde hay presencia de grupos armados ilegales”, afirmó a este diario uno de los funcionarios amenazados.