El riesgo de pertenecer a una misión médica en Colombia

Antioquia, con más casos

Este departamento ocupa el primer lugar del país donde más se han registrado este tipo de casos, con 100.

Prueba de ello, es la reciente amenaza de muerte que recibieron el gerente del Hospital San Rafael del municipio de Venecia, Juan David Velásquez Restrepo, y el subgerente científico, Francisco Javier Godoy González, a quienes en un mensaje de texto les dieron tres días para abandonar el municipio, motivo por el cual laboran desde otra ciudad, lejos de sus familias.

“Es una situación de zozobra, porque no solo pensamos en nuestra integridad, sino en la de nuestras familias”, dice Velásquez Restrepo, quien explica que el 20 de noviembre pasado recibieron la amenaza a través de un mensaje de texto, en el que, con insultos, y con un plazo máximo de 72 horas para abandonar el municipio, los hacen desplazarse a otro lugar para que sus vidas no corran riesgo. Ambos desconocen el motivo de las amenazas.

Por otra parte, el exministro de Salud Jaime Arias explica que “infortunadamente”, este tipo de acciones no solo ocurren por grupos armados, sino que los propios pacientes y sus familiares “son quienes atacan, ya sea porque no hubo una atención rápida como lo deseaban o porque no les suministraron los medicamentos que querían”.

Tanto Velásquez Restrepo como Arias coinciden en que este panorama, además de los ataques perpetrados por grupos armados como las Farc o el Eln, que cuando atentaban contra las Fuerzas Militares afectaban centros hospitalarios, también tiene que ver con la intolerancia.