Ataques alejan el diálogo con el Eln

Horas después, el Eln expresó en su Twitter su desacuerdo. “No engañe a Colombia @IvanDuque; su Gobierno no tiene voluntad de diálogo, ni de conciliación”. Además, el grupo subversivo hizo alusión a la reciente situación con los estudiantes de las universidades públicas que han convocado marchas en el país. “¿Por qué no ha accedido a conversar con los estudiantes? Ellos no hacen privaciones de libertad, no utilizan nuestros métodos de respuesta revolucionaria a su represión militar”, dice el grupo guerrillero.

Los últimos ataques del Ejército de Liberación Nacional (Eln) a la infraestructura petrolera y al transporte intermunicipal en el departamento del Cesar, durante este fin de semana, mantienen la posición del Gobierno Nacional de que mientras las agresiones no cesen, no se volverá a abrir la mesa de diálogo, como lo han solicitado los líderes del grupo guerrillero y diferentes sectores de la sociedad civil.

Para Hugo Acero, experto en seguridad, el Eln acrecienta estas acciones como elemento de presión para negociar.

“Es una forma de decir estamos vivos, más activos que nunca y no estamos acabados. Es una carta de presión para los diálogos. Parece contradictorio, lo normal sería pensar que si quieren la paz no hacen estos actos, pero si no los hacen la contraparte puede considerar que están acabados y eso no es lo que quieren”, analizó Acero.

Según el experto, el caso del Eln no puede compararse con el de la extinta guerrilla de las Farc, porque los últimos eran un grupo organizado, con una dirección reconocida y un mando central respetado. “El Eln no tiene la misma situación, no comparten las mismas posiciones. Dentro del Eln algunos quieren el proceso de paz como una salida al conflicto, pero hay otros sectores que todavía consideran que la lucha armada es viable para tomarse el poder. Los más ricos, es decir, los que cobran vacunas, extorsionan y están más ligados al narcotráfico quieren seguir la guerra porque de alguna manera les conviene”, dijo.

Según el analista, el Gobierno es consciente de que si se da el diálogo con el Eln, será en medio del conflicto, aunque hace bien con poner condiciones como liberar a todos los secuestrados.