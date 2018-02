Atentado contra el Club El Nogal, es hora de la verdad

Martha Luz Amorocho y Bertha Fríes estuvieron en los diálogos de paz en fechas diferentes y hablaron frente a frente con quienes fueron sus victimarios, ambas consideran que la reconciliación es el camino para que el país se transforme, a pesar del dolor dieron el paso del perdón. Fernando Ruiz, quien también se considera víctima, en cambio, no da su perdón a las Farc directamente, aunque sí dice: “yo perdoné la violencia que ha habido en este país, pero no a las Farc, simplemente yo perdono lo que haya que perdonar para tener paz”. En el otro extremo está Fernando Londoño, quien considera que esa reconciliación y ese perdón no representa al Club y que ese acto de perdón no puede realizarse en El Nogal, porque el Club “no recibe bandidos”.