Azúcar, una discusión amarga en Colombia

El Invima, hace una semana, le ordenó a Productos Hit suspender las cuñas radiales y comerciales de televisión de sus productos, luego de hallar que estos mensajes no son fieles a lo que ofrecen.

“Deben jugar y practicar algún ejercicio físico, pero la tendencia es que, cada vez más, los aparatos informáticos ganan espacio, entonces, el niño come más, pero no gasta la grasa acumulada”, resalta Orozco, quien recuerda el reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que indica que el sobrepeso y la obesidad se triplicaron en el mundo desde 1975.

El consumo de azúcar por sí solo no genera enfermedades, pero cuando es en exceso provoca sobrepeso, lo que con posterioridad podría derivar en diabetes, según la Organización Mundial de la Salud. Otra razón para esta alerta es que en Colombia, la diabetes es la sexta enfermedad que más muertes provoca en Colombia, con al menos 6.000 cada año –fueron 7.095 en 2017– y es padecida por aproximadamente 4,5 millones de personas, según el Instituto Nacional de Salud, equivalente al 9 % de la población del país.

Hay que recordar que, como lo plantea Clara María Arango , Jefe de la sección de Endocrinología y Diabetes Mellitus y profesora de la Facultad de Medicina de la U. de Antioquia, aún falta mucho para reducir el consumo de azúcar, pero a mediados de este año se dio un “pequeño” paso con la ley de etiquetado de alimentos –tabla con información de los ingredientes de los productos– la que, aunque no abarcó toda la información que se pretendía incluir, sí les permite a los padres de familia conocer qué están consumiendo sus hijos.

Los primeros pasos que se dieron en ese sentido fueron en noviembre de 2017, pero no hubo respuesta. Carolina Piñeros , directora de Red Papaz, siente que no los están escuchando, lo que los llevó a instaurar la tutela.

Ante esto, César Rodríguez Garavito , director de Dejusticia –entidad que ha asesorado a Red Papaz– ha planteado en varios escenarios que un consumidor “no puede elegir libremente si lo hace con base en información falaz”, criticando los comerciales que hablan de “fruta de verdad”, cuando en realidad no lo son.

Teniendo en cuenta esto, hace cinco semanas, Red Papaz –integrada por madres, padres y cuidadores desde hace 15 años– tuteló a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y al Invima, pues pese a que había presentado varias quejas por publicidad engañosa sobre dos bebidas azucaradas, no había obtenido respuesta.

Pese a que la justicia no admitió la tutela, el Invima actuó de manera independiente, y tras realizar una visita técnica en las instalaciones de Hit, en Medellín, encontró que los productos no decían la verdad en sus comerciales, pues no correspondían a la realidad, que son los motivos con los que Red Papaz interpuso la tutela. En la comunicación del Invima dirigida a Red Papaz, el director de Alimentos y Bebidas del Invima, Sergio Alfonso Troncoso, informa que “se aplicó la medida sanitaria consistente en suspensión de la publicidad de la página web, radial y televisiva”.

Para la directora de Red Papaz, aunque no responde a la acción de tutela interpuesta contra esta entidad, sí “se evidencia que la publicidad e información es engañosa”.