Así es un vuelo en un Black Hawk comandado por mujeres

Yulitza Rodríguez

Aerotécnico

La aerotécnico Rodríguez es la primera en su clase para los helicópteros Black Hawk. Nació en Pacho, Cundinamarca, hace 21 años e ingresó a la Fuerza Aérea en 2016. “Cuando me iba a graduar del colegio tenía la idea de estudiar ingeniería civil pero los planes de Dios son perfectos y amo mi actual profesión”. Asegura que le encanta ver películas, leer, hacer ejercicio, tomar un buen café y viajar.

Aparte de ser aerotécnico, también es artillera.

“En unos años me veo mucho más metida como tripulante del Black Hawk, si dios me lo permitiera, ser inspector de la aeronave que es el cargo más alto en la fase de mantenimiento que tiene la Fuerza Aérea y eso implica tener un conocimiento tal de la aeronave, para poder decir si está apta para volar o no. Quiero volar mucho y salvar muchas vidas”, añade.