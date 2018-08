Brasil, Colombia, Ecuador y Perú buscan soluciones a migración venezolana

En la tarde de este lunes , las autoridades migratorias de Colombia, Perú, Ecuador y Brasil tendrán un encuentro privado en el que revisarán temas relacionados con la migración venezolana.

Entre los temas que estarán sobre la mesa en la reunión está la atención de migrantes en materia de educación, salud, trabajo y regularización , con el fin de buscar estrategias conjuntas para implementar como región.

“El éxodo de ciudadanos venezolanos no es un problema exclusivo de Colombia. Ellos no están dejando su país por gusto, sino como consecuencia de unas políticas de expulsión generadas por Nicolás Maduro. Exigirle pasaportes a una nación cuyo Gobierno no facilita la expedición de este documento, es incentivar la irregularidad. Por eso, debemos buscar modelos comunes que permitan tener una migración identificada, ordenada y segura en la región”, afirmó el director de Migración Colombia.

De acuerdo a Migración Colombia, desde la implementación de la medida de exigencia de pasaportes a ciudadanos venezolanos por parte de Ecuador y Perú, el pasado sábado 18 de agosto, el paso de estos extranjeros por los puestos de control habilitados en Colombia ha disminuido, mientras que el cruce irregular por la frontera se ha aumentado, según lo ha evidenciado la autoridad migratoria colombiana.

“Queremos hacerle un llamado a los ciudadanos venezolanos para que respeten la normatividad migratoria de cada país y para que no expongan su integridad en este tipo de travesías. La topografía y el clima de la región son inclementes y pueden llegar a costarles la vida”, indicó Christian Krüger Sarmiento.