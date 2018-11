Caída de parte de puente genera luto en proyecto 4G

Coviandina, de igual manera, informó que el proyecto hace parte de la nueva calzada Bogotá-Villavicencio, sector Chirajará-Fundadores y lamentó la muerte de sus obreros. “Coviandina agradece la colaboración y el apoyo brindado por los diferentes organismos de socorro y atención de emergencia, quienes rápidamente acudieron al lugar para el rescate y las labores de mantenimiento de los trabajadores”.

Por otra parte, según el comunicado publicado por la concesión, “desde ya se iniciarán los procesos investigativos con el fin de establecer las causas de este lamentable suceso”.

Además, concluye el comunicado, la concesión vial “prestará todo el apoyo necesario y brindará la información requerida por las autoridades competentes”.

Aunque al cierre de esta edición no eran claras las causas del accidente, recuerda la emergencia del Chirajara en enero pasado (ver Origen), cuando la Fiscalía inició un proceso para buscar los responsables, el pasado 14 de mayo, indicó que delegó a 21 funcionarios expertos para que asumieran la investigación. Sin embargo, hasta ahora no hay resultados, es decir, por la caída del puente no hay responsables.

El Gobierno, a través de las oficinas de comunicaciones de los ministerios relacionados con la infraestructura del país, informó que por ahora no se pronunciaría.

Sin embargo, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, en su cuenta de Twitter, publicó que lamentaba la muerte de los cinco obreros y que “haremos seguimiento inmediato a la situación”.