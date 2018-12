Caso Pizano, una cadena de errores

Pese a que Valdés había dicho, el 27 de noviembre, que encontraron rastros de sangre en una toalla de baño, su versión cambió, al asegurar que se había tratado de saliva, y que los peritos del Instituto de Medicina Legal solo pueden decir que no había cianuro, pero no que no fue envenenamiento.

“Tenemos la certeza de que no se halló cianuro. Medicina Legal no hizo la necropsia, se enteró de la muerte días después con el cuerpo incinerado. No damos fe de la causa”, dijo el miércoles 19, luego de que un grupo de funcionarios del sindicato del Instituto, en un documento, del pasado 10 de diciembre, señalaron que había dudas frente a los procedimientos para concluir que no había envenenamiento. “No se ajusta al Procedimiento de Trabajo” de la entidad.