Caso Pizano vuelve a empezar, no se sabe el motivo de su muerte

Para volver a barajar. Así quedó el caso judicial (y político) más importante del año. Esto, luego de que el director de Medicina Legal, Carlos Valdés, afirmara que no puede asegurar que el excontroller (auditor) de la Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano, no fue asesinado.

Sumado a esto, el Juzgado Penal del Circuito de Funza, Cundinamarca, decretó ilegales las pruebas recolectadas por la Fiscalía, igual que lo había señalado la Procuraduría y un juez de El Rosal. La decisión se dio porque las pruebas se recogieron entre el 17 y 18 de noviembre en la finca de Pizano, y la audiencia fue el 23, es decir, se hizo por fuera del tiempo establecido por la ley.

En un primer momento, en una rueda de prensa, el 27 de noviembre, acompañado por el fiscal Luis González, Valdés afirmó que la muerte se debió a un infarto (natural).

Incluso, refirió el cotejo de muestras de sangre dejadas en una toalla de Pizano y la necropsia. La conclusión: “muerte natural, no hay manos criminales”.

Ahora, su versión cambia. Asegura que los peritos solo pueden decir que no había cianuro, pero no que no fue envenenamiento. “Tenemos la certeza de que no se halló cianuro. Medicina Legal no hizo la necropsia, se enteró de la muerte días después con el cuerpo incinerado. No damos fe de la causa”.

Las dudas se sembraron cuando de 20 funcionarios del sindicato de Medicina Legal expidieron un documento en el que señalaban dudas por la forma cómo se concluyó que no había envenenamiento, pues “no se ajusta al Procedimiento Estandarizado de Trabajo”, de la entidad.