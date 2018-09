Censura para Carrasquilla, muy improbable

Aunque los hechos que se le endilgan al ministro ocurrieron hace más de cinco años y, a simple vista, ya prescribieron, Juan Camilo Muñetón , docente de Derecho Penal de la U. de Antioquia, afirmó que de haberse incurrido en la conducta de enriquecimiento que se le endilga, sí procede el ejercicio de la acción penal, pues esta no ha prescrito, teniendo en cuenta que el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) amplió el plazo de dicho término.

Ese instrumento fue creado en la Constitución de 1991, pero nunca ha sido efectivo. Deben proponerla, por lo menos, la décima parte de los miembros que componen la respectiva cámara. Su aprobación requerirá la mayoría absoluta (mitad más uno) de los miembros de cada cámara.

Carlos Arias, docente de la Maestría en Comunicación Política del Externado, recordó que moción de censura y es quizá el mecanismo, con la Comisión de Acusaciones, más ineficaz de toda la Constitución. “Dudo mucho que se logre porque la bancada de Gobierno no lo permitirá, porque sería un golpe colateral a ellos mismos en nombre del presidente”.

Para Pedro Piedrahita, docente de Ciencia Política de la U. de Medellín, la censura es un mecanismo de control político que establece unos requisitos casi imposibles de cumplir. Agregó que no hay capacidad política para sacar adelante la moción.

Agregó que, independiente de la decisión que tome el Congreso, la principal consecuencia del caso Carrasquilla ya está dada, y es la afectación en materia de favorabilidad y legitimidad en el Gobierno Duque. “Que un ministro que pretende hacer grandes reformas para la extracción de recursos sea cuestionado por corrupción, no es un buen mensaje para la sociedad, sobre todo, con el debate anticorrupción abierto en el país”.

En contraposición, Jorge Iván Cuervo, docente de la U. Externado, aclaró que, en general, la moción funciona para cuestionar actos del propio Gobierno y no actuaciones pasadas del ministro.

“Nunca han prosperado. En el gobierno de Andrés Pastrana, cuando le iban a promover una al ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez, actual fiscal general, este prefirió renunciar para evitar el costo político”.

No obstante John Fredy Bedoya, docente e investigador del Instituto de Estudios Políticos de la U. de Antioquia, precisó que esta vez podría funcionar porque no es solo para remover a alguien del cargo por incumplimiento de funciones sino también porque no es apto éticamente para desempeñarlo.

Por el momento, el Gobierno Duque mantiene el respaldo al ministro Carrasquilla, quien se sostiene en que no ha actuado por fuera de la ley y que está listo para asistir a la cita hecha por Robledo.