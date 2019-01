Duque inspiró desfile de años viejos en Pasto y uribismo encendió la polémica

A su turno, el gobernador de Nariño, Camilo Romero, respondió a las críticas del senador, al indicarle que “lo lamentable es no conocer a los pueblos, no entenderlos, no sentir y ser como ellos”.

En el mismo mensaje, le dice: “Senador, acá en el Sur el pueblo es libre y más en carnaval. El desfile de años viejos es para eso, para que el pueblo se exprese. Y la libertad de expresión se respeta, así no les guste”.

La polémica generó que ambos debatieran en programas radiales durante la mañana, en los que hubo cruce de argumentos; sin embargo, la polémica no paró.

Tras el cruce de argumentos y mensajes, la disputa continuó en la misma red social en la que se originó. Otra vez Mejía espetó: “Romero, no venga a decir que opinar sobre agresiones es no conocer a los pueblos. Vaya a enredar a otro con su análisis sesgado. Libertad de expresión no es insultar, no es ultrajar, no es burlarse con grosería, no es calumniar”.

Paso seguido, el gobernador Romero respondió que “así responde en redes, pero en radio dijo otra cosa...” y agregó que “parece que el Senador no maneja sus redes, o el que habló en @CaracolRadio no es el senador. En radio reconoce nuestros argumentos y minutos después en redes habla de análisis sesgado... Lo que hay que ver... y oír...”.