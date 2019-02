Coalición con los partidos, un pendiente

Con el propósito de tener un nuevo periodo legislativo con mayorías y apoyos a sus proyectos, el presidente Iván Duque citó esta semana a los partidos de gobierno (ASI, Centro Democrático, Colombia Justa, Conservador, Mira y Partido de la U), y a los declarados independientes (Cambio Radical y Partido Liberal).

La semana comenzó con el respaldo de los conservadores, quienes ratificaron su apoyo a Duque, pero insistieron en que sus proyectos fueran tenidos en cuenta, como la propuesta de la creación del Ministerio de la Familia.

Situación particular atraviesa el Partido de la U, el cual debió reunirse previamente para subsanar sus divisiones internas. De hecho, el senador Armando Benedetti no llegó a la cita al considerar que “esas reuniones me parecen un fracaso, deberían ser para hablar de política, cosa que el partido parece está renunciando poco a poco”, anunció.

Se proyecta que con el Centro Democrático el encuentro sea la próxima semana.