Con paro armado el Eln da la espalda a la mesa de negociación

Olmer Alveiro Muñoz

Docente de Ciencias Políticas UPB

“El comunicado del Eln en el cual se decreta un paro armado de tres días en todo el territorio nacional, no sólo activa las alarmas para que toda unidad militar y de policía en el país garantice el derecho constitucional del libre tránsito por el territorio. Sin embargo, si bien esto será parte de una directriz del presidente de la República y del ministerio de Defensa, cualquier acto que atente contra los bienes y vida del ciudadano que no acepte el paro generará una responsabilidad directa del Estado, por esto: ¿asumirá el presidente el costo político en seguridad al decirle al ciudadano que será garantizada su movilidad o lo mejor será instar a no correr el riesgo de transitar por el territorio nacional?”