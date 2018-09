Congelar salarios a congresistas: el dilema entre lo político y lo legal

La exsenadora Claudia López afirmó que es “mucha gracia” que aunque la Consulta no alcanzó el umbral, lograron que el Gobierno y el Congreso aprueben, a partir de 2019, congelar el salario de los congresistas en 2020, y en 2021, reducirlo de 40 a 25 mínimos a partir de 2022.

El acuerdo para congelar el salario de los congresistas a partir de 2020 generó un debate jurídico sobre la constitucionalidad de la medida, una vez superada la discusión de si se podía bajar o no el salario a los actuales corporados.

El presidente del Senado, Ernesto Macías, del Centro Democrático, se mostró en desacuerdo con lo anunciado por la ministra Gutiérrez. “Congelar salarios de servidores públicos de elección durante el período en ejercicio sería inconstitucional. Hay derechos preestablecidos en la Carta. En este caso debe plantearse para un nuevo periodo”.

En contraposición, la senadora Paola Holguín, autora del proyecto de acto legislativo, explicó que Colombia firmó un tratado sobre los derechos de los trabajadores, que forma parte del Bloque de Constitucionalidad, y no se puede desmejorar la condición salarial, y por eso planteó el congelamiento, no bajo el argumento del combate a la corrupción, sino como una muestra de responsabilidad ante la situación fiscal difícil.

“Por cuatro años, a partir de su entrada en vigencia, el salario de los congresistas subiría en pesos, no en porcentajes, lo que suba el salario mínimo. Así no se desmejora la condición salarial y se mantiene la obligación de hacer un incremento anual. A los actuales corporados sí se les puede congelar, más no bajar”.