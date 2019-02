Cárceles, presas de la corrupción

“Por ejemplo, en el patio tres eran ubicadas las personas con más dinero y, presuntamente, debían pagar 3 millones de pesos mensuales por su permanencia en ese lugar. Al parecer, ante cualquier incumplimiento en las ‘cuotas’ fijadas, los reclusos eran trasladados y, supuestamente, no les garantizaban su seguridad”, describió el fiscal sobre las conductas irregulares del director Ceballos.

De acá se empiezan a desglosar elementos que puedan dar luces sobre la corrupción dentro de las cárceles. Al no existir la suficiente capacidad para los reos se desborda el hacinamiento, el cual ronda el 49%, de acuerdo con las cifras más recientes del Instituto Nacional Penitenciario, Inpec.

El propio Ministerio de Justicia reconoce que de los 126 establecimientos carcelarios que hay en el país, más de la mitad no cumple con los estándares modernos de calidad. De hecho, de 1991 a la fecha, solo se han construido ocho penales nuevos.

Pero no solo era droga o celulares lo que ingresaba bajo la autorización expresa de Ceballos, de acuerdo con lo señalado por el ente acusador. También existen audios de interceptaciones que fueron presentados como pruebas en los que se negocia la entrada de personas en horarios no autorizados y el ingreso de trabajadoras sexuales.

La droga, como lo señala Ramírez, ha sido uno de los dolores de cabeza permanente para quienes custodian los penales ya que la mayoría de los internos son consumidores activos de alucinógenos y, al no tener un programa de resocialización sólido, continuarán en ese mundo.

¿Sin salida?

Como ya se dijo, la sobrepoblación es uno de los factores que favorece la corrupción. Por eso, en algún momento se pensó que la detención domiciliaria sería una de las soluciones. Sin embargo, allí también se han detectado irregularidades por parte de los detenidos. De esta medida actualmente se ven beneficiados 60.000 reos, pero la Fiscalía elaboró un estudio partiendo de una muestra aleatoria que incluyó a 782 presos.

“Una de las conclusiones es que 376 de los detenidos (casi la mitad) estaban evadidos, no han vivido ni residen en el domicilio reportado al Inpec o la dirección entregada no corresponde. Homicidio, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, receptación y hurto calificado y agravado son los delitos imputados a estas personas”, precisa el informe.

De las 144 visitas que se hicieron en Medellín, detectaron anomalías en 77 de ellas. En Cali descubrieron cinco inconsistencias en las 23 visitas. Se investiga si detrás de estas anomalías hay funcionarios involucrados.

La corrupción cabalga rampante en las celdas del país y tanto presos como funcionarios del Inpec podrían ser responsables de que esta práctica siga presente. Hay quienes aseguran que la educación y los programas de una vida digna en reclusión serían una verdadera salida para frenar este flagelo.

No obstante, esto dista mucho de que sea real ya que el 80% de los penales no tiene apoyo de docentes, el 42% carecen de aulas adecuadas para educación formal y el 60% no cuenta con los espacios para el desarrollo de cursos impartidos por el Sena. Estas cifras están consignadas en el más reciente diagnóstico de la situación carcelaria del país.