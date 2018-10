Cristo José y el retrato del drama que viven los niños en Colombia

El exguerrillero del Eln Carlos Velandia suscribe esta versión, con un mensaje que cuestiona lo que allí pasa: “En Catatumbo, en 5.000 kilómetros cuadrados hay 10.000 militares y agentes de Policía, 350 guerrilleros del Eln, 250 guerrilleros de Epl, 100 miembros de disidentes de Farc; el secuestro ocurrió a la luz del día y en las barbas de todos. Todos dicen no saber nada”.

Nadie sabe quién fue, solo que hombres armados y movilizados en una moto fueron hasta el colegio del niño y se lo llevaron. Aunque en El Catatumbo, donde se ubica este municipio, delinquen el Eln, los Pelusos (Epl) y hasta disidentes de las Farc, estos grupos armados aseguraron que no “son responsables” de este atentado contra la libertad.

No hay abrazo o mensaje que logre tranquilizar a Edwin Contreras , alcalde de El Carmen (Norte de Santander) ni a su familia, tras ajustar seis días del secuestro de su hijo, de apenas cinco años, Cristo José Contreras .

Ayer se conoció que miembros de la comunidad, divididos en dos grupos, incursionaron en los montes de El Catatumbo para seguir buscando al niño, además, el Ejército entregó alrededor de tres mil volantes en el que se pide información sobre su paradero.

“Todos estamos trabajando, coordinados entre la Iglesia, la Defensoría del Pueblo y la Personería, en una comisión que permita contactar a los secuestradores”, manifestó Jairo López, párroco de la catedral de Ocaña.

Pese a los esfuerzos, el panorama no mejora e incluso, según el presidente de la Cámara Alejandro Chacón, el encargado de la seguridad del papá de Cristo José solicitó, en abril pasado, que la seguridad aumentara, pues “no era capaz” con lo que implicaba estar en la zona; no obstante, según Chacón, de la Unidad Nacional de Protección (UNP) no hubo respuestas, y hoy, seis días después, se sigue viviendo este doloroso resultado.