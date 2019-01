Cruce de versiones en Comisión de Acusación sobre transcripción del fiscal

Dos versiones distintas emitió este martes la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes sobre las transcripciones que le entregó la Corte Suprema de Justicia en medio de las investigaciones por el entramado de corrupción al interior de este alto tribunal denominado como el ‘Cartel de la Toga’.

Para Edward Rodríguez, representante investigador en el proceso que se surte en la Comisión contra los exmagistrados vinculados en el ilícito, el fragmento en el que se menciona al fiscal General, Néstor Humberto Martínez, sí llegó a la célula legislativa para que se siguiera el curso de las investigaciones. “Sí lo entregó, se lo envió a la Corte y la Corte nos los remitió a nosotros”.

Según Rodríguez, el fragmento en el que habla el abogado Leonardo Luis Pinilla, más conocido como ‘Porcino’ y procesado por los mismos hechos, reposa en los despachos de la Comisión. “Pero que constituya algún delito para fomentar una investigación, pues no. En su momento, consideramos solo investigar a los tres magistrados, contra (Francisco) Ricaurte, contra (Leonidas) Bustos y contra Gustavo Malo. Gustavo Malo ya está acusado, Bustos está por definirse su situación en dos semanas y sobre Ricaurte habíamos definido que no era competencia de la Comisión”, agregó.

Asimismo, el representante investigador resaltó que no consideran abrir una investigación contra el fiscal. “No, porque ‘Porcino’ nunca dice si era para un delito. Nosotros lo citamos y ‘Porcino’ no es relevante en la investigación. Lo que pasa es que él trata de impresionar a (Alejandro) Lyons”.

Por otro lado, el presidente de la Comisión de Acusaciones, Luis Emilio Tovar, horas antes anunció que “en el traslado no estaba completa la transcripción, ya por decisión de ellos, y quedaba imposible para la Comisión adelantar alguna investigación”.

Además, Tovar agregó que la Comisión, que tiene la competencia para investigar al fiscal general, está tomando cartas en el asunto tras tener conocimiento de que las transcripciones no estaban completas. “Nosotros vamos a entrar como Comisión de Acusaciones a auscultar la posibilidad de abrir el proceso”, dijo el presidente de la Comisión.

Sin embargo, más tarde, Tovar aclaró que se refería a que la Fiscalía no envió el cúmulo de la información y que por el contrario esta fue fragmentada. “La remisión de documentos viene de unos fragmentos de una gran cantidad de horas de grabación; es decir, no todo fue remitido a la Corte Suprema ni la Corte nos envió todo a nosotros. También hay que decir que en los fragmentos que llegaron sí está en el que se hace mención a Néstor Humberto Martínez”, señaló.

Los pronunciamientos se dan en medio de la polémica por la denuncia del columnista Daniel Coronell contra el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, a quien señala de supuestamente no haber entregado toda la información que reveló la DEA sobre este caso, en cuyos apartes es mencionado.

En los 13 discos compactos y las 10 páginas de transcripción reveladas por la Fiscalía y dejadas a disposición de la Corte se lee: “Yo no le dije pal tema tuyo, te voy a ser real, pero cuando dijo lo de Antonio, ombe él no lo conocía, me dijo que si yo los he escuchado hablá, sé que es una persona seria, yo te siento con Néstor Humberto al almuerzo, yo le llevé a Luis Alfredo a él, nos sentamos a desayuná (sic)”.

Para la Corte, este es el fragmento que vincula al fiscal, y si bien hablan de sostener desayunos y almuerzos, no saben si finalmente se concertaron.