“Daremos con los responsables”

En los últimos dos meses, los golpes por parte del Ejército y la Fiscalía a las disidencias del frente 36 de las Farc al mando de Ricardo Abel Ayala, alias “Cabuyo”, afectaron a ese grupo criminal. Así lo indicó, en conversación con EL COLOMBIANO, el comandante de la Cuarta Brigada, el general Juan Carlos Ramírez.

A pesar de esos esfuerzos, “Cabuyo” y sus secuaces siguen generando zozobra en varios municipios del Norte de Antioquia como Yarumal, donde en el corregimiento de Ochalí, en un ataque cruel, el miércoles, fueron asesinados tres geólogos de la Continental Gold.

Con lo ocurrido en Ochalí, ¿cambia la perspectiva que se tenía de este grupo armado ilegal?

“No, la operación sigue sostenida. Lo que pasó nos hace agilizar más nuestra actividad en toda la zona contra esa estructura, esperamos dar nuevos resultados muy pronto. Hasta el momento gracias a la presión militar varios de ellos, algunos cabecillas, se han sometido a la justicia, otros han sido capturados o muerto en operaciones militares, todo eso es muy importante, pero hoy es como si estuviéramos en ceros por este hecho y nos tocara volver a empezar a buscar a toda esta gente”.

¿Hay alguna explicación de lo ocurrido en ese ataque?

“Este acto demencial y criminal se sale de cualquier contexto de estar actuando como disidencias de Farc, esa es una banda criminal que solo busca narcotráfico y captar rentas ilegales a cualquier precio y, por eso, asesinaron a tres personas indefensas, civiles que no tenían nada que ver”.

Ahí en el norte de Antioquia hay centenares de soldados buscando a los responsables del crimen, ¿por qué es tan difícil dar con ellos?

“Los soldados que ya estaban en la zona y los que llegaron en las últimas horas, tenían dos misiones: ubicar a los desaparecidos, eso se cumplió, y dar con los responsables de los hechos, sea que se entreguen, sean capturados o mueran en combate. El problema es que esta gente se viste de civil y no está en campamentos, por lo que se esconde en casas y ahí no se puede entrar si no es en flagrancia o con orden de captura”.

¿Para la IV Brigada cómo ha sido la afectación a las disidencias en Antioquia?

“En el conteo que tenemos en las Fuerzas Militares y organismos de seguridad, esta estructura está integrada por 71 bandidos. A hoy las hemos impactado con 17 capturas, cuatro menores de edad recuperados, y un muerto, en desarrollo de operaciones militares, lo que nos lleva a una afectación del 40 por ciento”.

¿Temen que esta disidencia de Farc llegue a más municipios de Antioquia?

“Lo que más nos preocupa es que genere violencia y homicidios selectivos en los municipios del norte como Briceño e Ituango y ya inclusive en Tarazá, donde están entrando. Esa es nuestra preocupación y por eso hay un lineamiento claro de la Séptima División de focalizar todo el esfuerzo operacional en esos municipios que lindan con el Bajo Cauca”.

¿Con lo que usted dice se confirma entonces lo denunciado por EL COLOMBIANO de las alianzas de las disidencias con grupos como “Caparrapos”?

“Esas son las informaciones que se tienen, la población civil en esto es sumamente importante porque es la que nos ha venido denunciando y eso da a entender que están cansados de esta situación y por eso generan más información a los organismos de seguridad. Hemos podido evidenciar unas alianzas entre bandidos de diferentes pelambres”.

¿Estas acciones del Ejército tienen que ver con la reducción de homicidios en Briceño? ¿Por qué no pasa lo mismo en Ituango?

“Briceño está cerca a ser un municipio libre de matas de coca, por eso se redujo el homicidio. Ituango tenía sembrados de coca, pero mientras no eran erradicados había una tensa calma, y una vez empieza la erradicación se dispara una confrontación entre ilegales por la disputa territorial, eso genera que los homicidios se estén dando. Llevamos 500 hectáreas erradicadas en Ituango y mientras avancemos llegaremos a una reducción considerable de homicidios”.

¿Este grupo también sostiene la ofensiva contra la infraestructura eléctrica en el norte, contra empresas que trabajan con Hidroituango?

“En este momento hay un decrecimiento bastante notable de atentados terroristas por las operaciones militares, pero hay que decir que es una guerra irregular y las fuerzas del Estado le damos seguridad a la población y a las empresas que son los activos estratégicos del departamento”.

¿Qué se puede decir de los alias Cabuyo y Ramiro, que son ahora los dos principales líderes de esas disidencias del frente 36?

“Estamos en operaciones militares contra ellos y cada día son días menos para que sigan delinquiendo”.