De excombatientes de Farc a emprendedores

Aún con las adversidades, la voluntad de darle un giro de 180 grados a sus vidas y las ganas de salir adelante ante una nueva oportunidad sin armas, ha llevado a que muchos exintegrantes de la antigua guerrilla de las Farc se las ingenien para sacar adelante sus ideas, las cuales no hacen parte del común denominador, como las iniciativas relacionadas con el agro o construcción, y por eso la apuesta es por algo diferente (tres ideas que les mostramos), que les garantice un futuro mejor lejos de la guerra

En términos generales, el último informe del secretario general de ese organismo, António Guterres, resaltó el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de Colombia, pero también pidió más celeridad para que muchos de los proyectos sean efectivos, sobre todo si aún no se decide que va a pasar a partir de agosto de este año cuando se termine la ayuda económica a los farianos y también los Espacios Territoriales de Capacitación, ETCR.

Para Emilio José Archila, alto consejero presidencial para el Posconflicto, el ritmo que lleva el actual gobierno es positivo en comparación a lo que se había adelantado con la pasada administración, y afirmó que en las iniciativas colectivas, que deben ser aprobadas por el Consejo Nacional de Reincorporación, “no tenemos ni un solo proyecto que esté en nivel de formulación o que no hayamos aprobado o hecho las recomendaciones correspondientes”. Agrega que la actual presidencia se ha dedicado también a capacitar a los exguerrilleros para que se presenten ideas sólidas que puedan ser aprobadas con más facilidad.

Confecciones La Montaña ya es conocida en Anorí y sus veredas; allí los campesinos de esa población del nordeste de Antioquia conoce sus productos (mochilas, pantalones, chalecos, bolsos y riñoneras) pero la idea de quienes manejan el proyecto es darse a conocer en el país por medio de las redes sociales (@confecciones_lamontana07 en Facebook y confecciones_lamontana en Instagram), no solo con sus productos, también con su intención de sacar adelante el proceso de paz y su implementación. “Queremos que más excombatientes tengan la oportunidad de una reincorporación exitosa y por eso le apostamos a un producto que cuenta con mucha experiencia”, añadió Martín.

Durante la guerra con las Farc, el frente 36 de esa guerrilla fue uno de los más activos en Antioquia y tuvo presencia en el norte y nordeste del departamento. Dentro de su organización contaban con su propia sastrería que confeccionaba todo el material de intendencia como morrales, sudaderas, pantalones, carpas, entre otros elementos que necesitaban los guerrilleros. Cuando ocurrió la dejación de armas sus integrantes se concentraron en el ETCR de la vereda La Plancha, municipio de Anorí, la sastrería quedó abandonada. “Después de la dejación empezamos a ver que los recursos de la reincorporación no llegaban, que el Estado empezaba a incumplir y los tiempos se empezaban a alargar. Los muchachos y las muchachas del frente decidieron de manera autónoma reiniciar el trabajo de la sastrería ya desde el punto de vista legal para empezar a producir y generar sostenimiento en el espacio territorial y así nace Confecciones La Montaña”, explica Martín Batallas, miembro de Farc y uno de los encargados de este proyecto. En total son 10 personas, con sus núcleos familiares, las que trabajan en la producción de esta pequeña empresa y como cuenta Martín, la mayoría de ellas con algún tipo de discapacidad generada por la guerra. “Son excombatientes que en medio del conflicto sufrieron algún tipo de herida, entonces acá están intentando salir adelante”.

En medio de reuniones con las comunidades realizadas en el segundo semestre del año pasado, siete mujeres excombatientes de las Farc, que están en el ETCR ubicado en Miranda, Cauca, tomaron muy en serio la petición que les hizo una líder social de la región: hacer muñecas. Desde entonces se dedican a fabricarlas con la idea de llegar a comercializarlas y poder tener sostenibilidad que ayude con su reincorporación a la vida civil. “Nosotras no sabíamos mucho del tema, pero poco a poco le cogimos amor y ya tenemos adelantado toda esta iniciativa. Por el momento este proyecto se llama Muñecas Combatientes Por la Vida, aunque no es definitivo, y cada una viene con diferentes vestidos y una pequeña canasta que puede traer diferentes semillas, como un tipo de homenaje a los campesinos”, dice Sandra, una de las involucradas en esta particular idea.

Este proyecto apenas está dando sus primeros pasos, y aunque Sandra reconoce que ellas han recibido ayuda de Naciones Unidas, dice que todavía les falta capacitación para poder volver productiva esta idea. “Ahora en febrero vamos a recibir una capacitación del SENA para manejar mejor algunas máquinas que nos entregaron y la idea es que podamos tener la capacidad de diseñar mejor las muñecas y poder confeccionarlas”. Lo que viene para este grupo de mujeres que le apostó a este proyecto productivo es pensar la mejor manera para que las Muñecas Combatientes por la Vida se conviertan en una microempresa que involucre a la comunidad de Miranda, y que le pueda ofrecer trabajo a los exguerrilleros y sus familias.

“Estamos a la espera de lo que viene. Por el momento, nosotras seguiremos trabajando y creemos que este año los productos puedan ser mostrados en algunos centros educativos del departamento y, por qué no, empezar a tener algunos pedidos para vender las muñecas. Creemos en esta idea y queremos que sea el camino para la reconciliación y reintegración de todos nosotros a la civilidad”, señaló Sandra.