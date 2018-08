Del Congreso a Caquetá buscan a dos exguerrilleros

Antonio Sanguino , senador de la Alianza Verde, explicó que lo que hizo la Comisión de Paz del Congreso fue aprobar, previa autorización del Gobierno, un viaje al ETCR de Miravalle para verificar en terreno cuáles son los problemas que allí existen. “En lo que se discutió formalmente en la comisión, no se hizo alusión particular al tema de estos dos señores, es probable que esté implícito, que esto haga parte de lo que se tiene planeado”.

“En esa zona hubo denuncias de acciones militares que hicieron salir del espacio territorial a ‘Iván Márquez’ y a ‘el Paisa’. Entonces queremos verificar cuál es la situación, pero esto se dará cuando tengamos el visto bueno de esas tres instancias, no es un viaje inminente”, dijo el senador por el Polo Democrático, quien agregó que “la idea es que también logremos una facilitación para el diálogo entre el Gobierno e ‘Iván Márquez’”.

Una de las mejores maneras de buscar a una persona es empezar en el lugar donde se le vio por última vez, y esa, es una las intenciones de la Comisión de Paz del Congreso para saber qué pasa con Luciano Marín , “Iván Márquez” y Hernán Darío Velásquez , “el Paisa”, integrantes de la Farc, de quienes no se tiene noticias de su paradero desde el pasado mes de julio.

Desde el Gobierno hay conciencia sobre la libertad que tienen los dirigentes y excombatientes de las Farc para movilizarse por todo el territorio nacional, más aún después de la entrega de las armas y de la clausura de lo espacios que se llamaron zonas veredales hace un año, sin embargo, en el caso de “Márquez” y “el Paisa”, es un tema más ético que legal.

Así lo considera Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz, quien le aseguró a EL COLOMBIANO que estas dos personas tienen obligaciones con la Justicia Especial de Paz (JEP), y en caso de ser requeridos y no presentarse, ya pasarían a deberle a la justicia ordinaria.

“De alguna manera están cumpliendo con lo que prevé inicialmente la JEP, pero ya no estamos frente a ese acontecimiento. En los Acuerdos que firmó el expresidente Santos con las Farc, previeron que aquellos que entraban en la JEP serían ciudadanos que se pueden mover por el territorio, el asunto no es tanto legal sino ético y de compromiso de ellos con su propia gente, porque el hecho de dar la impresión de que no están cumpliendo a los que más afecta es a los que sí lo hacen”, aseguró el funcionario.

Por su parte, el persidente del partido político Farc, Rodrigo Londoño, “Timochenko”, dijo que que hay demasiada especulación sobre el tema y aunque hay incertidumbre “porque nosotros hace rato no sabemos nada de ellos”, reiteró que esperan que tanto “Iván Márquez”, como “el Paisa”, estén presentes en la reunión de la dirección nacional del partido político que se realizará en los próximos días.

Márquez salió de Bogotá el pasado mes de abril después de la captura de Jesús Santrich, excombatiente acusado de narcotráfico, y su sobrino Marlon Márquez, extraditado a EE. UU. por narcotráfico.

