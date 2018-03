Así fueron los disturbios durante las visitas de Uribe y Petro

Las jornadas políticas de Álvaro Uribe y Gustavo Petro de este viernes estuvieron enfrascadas en situaciones que alteraron el orden público.

Por un lado, el expresidente fue blanco de insultos e intentos de agresión en el centro histórico de Popayán, Cauca, donde decenas de manifestantes trataron de oponerse a la intervención política del hoy senador.

En el lugar fue necesaria la presencia de miembros del Esmad, que fueron recibidos con piedras y papas bomba, según el reporte de las autoridades caucanas.

Pese a los fuertes disturbios, Uribe siguió su recorrido y en pleno centro histórico hizo una intervención de aproximadamente 45 minutos.

“Yo estudié en la universidad pública, donde aprendí el debate con ideas, con argumentos, no con gritos...eso va en contra de la ciencia, de la academia pero no, acá en Popayán no me permitieron el debate en la Universidad, entonces estoy acá, dando la cara para debatir, mas no para insultar”, dijo Uribe en medio la intervención.

Mientras tanto, los airados seguidores la emprendieron contra la sede del aspirante a la Cámara de Representantes por el ‘uribismo’ Alejandro Constaín y otra vez la Fuerza Pública debió intervenir generando una confrontación por varios minutos.