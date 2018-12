A dos meses del paro estudiantil, sin acuerdo a la vista

Dos meses han pasado desde que los estudiantes de 26 de las 32 universidades públicas del país decidieron entrar en paro nacional debido al déficit financiero que golpea a las instituciones de educación superior.

Desde ese momento y durante 12 encuentros ante una mesa entre los estudiantes y el Gobierno Nacional las propuestas han ido y venido en relación con la inversión para la educación pública. Es por esto, que se espera que este miércoles vuelvan a la mesa en busca de un acuerdo que dé salida al paro.

Mientas que esto se da, las ocho semanas de clases que faltaron de este semestre continúan suspendidas hasta la tercera semana del mes de enero, según la programación planteada por los rectores.

La reciente propuesta del Gobierno Nacional, revelada por los estudiantes en el marco de las nueve sesiones de concertación con el Ministerio de Educación, “plantea un aumento en el presupuesto de 3.5 % sobre el IPC para el 2019, 4 % para el 2020, 4,5 % para el 2021 y 4,65 % para el 2022”.

Pese a esto, los alumnos manifiestan que estos recursos son insuficientes, por lo que su contrapropuesta es que el incremento sea de 5% para 2019, 6% para 2020, 7% para 2021 y 9% para 2022.

Además, los estudiantes de diferentes organizaciones continúan reclamando los recursos que hacen falta para las universidades públicas de este año, que ascienden a los $500.000 millones, pero que el Gobierno aún no aprueba argumentando que no hay más recursos para este año sino para el próximo.

El líder estudiantil de la Universidad Nacional sede Antioquia, Alejandro Palacio, expresó que el balance tras estos dos meses de paro es positivo pero resaltó que aún falta voluntad del Gobierno para levantar el cese de actividades.

“El balance es positivo. Logramos que en la agenda del país esté la educación superior y eso es reflejo de que nos importa a todos cómo está el sector y más aún la calidad que tenga. La preocupación de que se caen los edificios en las universidades ya no es solo de los estudiantes sino de toda la sociedad y eso es de resaltar enormemente”, agregó el estudiante.

Palacios manifestó que en la mesa el ambiente es “armónico” pero fue enfático en afirmar que mientras no haya garantía en la base presupuestal el paro no se suspende. “Hemos lanzado nuestras propuestas y el Gobierno es el que ahora debe actuar. Extrañamos las clases pero el paro es nuestra garantía porque eso asegura que la educación siga creciendo en años posteriores y que no se estanque como siempre”, puntualizó Palacios.

Bajo este panorama, los estudiantes han sido enfáticos en afirmar que no es suficiente para la base presupuestal por lo que decidieron hacer la propuesta de aumentar el porcentaje del IPC que representaría alrededor de 2,5 billones de pesos durante el cuatrienio y traduciéndose en 600.000 o 700.000 millones de pesos por año para las instituciones de educación superior.

“Ahora todo depende del Gobierno, él es el que manejará los tiempos. Todo está sobre la mesa, nuestras propuestas ya se conocen y ellos son los que deberán tomar la decisión para lo que viene”, comentó el estudiante.

Iglesia, en veremos

En días pasados la Conferencia Episcopal se ofreció a ser mediador en la mesa de negociación. Ante esto los estudiantes se mostraron de acuerdo con la propuesta. Sin embargo, en días pasados afirmaron que el Ministerio de Educación no permitió la intervención de la Iglesia.

“Lastimosamente, la Ministra de Educación, María Victoria Ángulo, no estuvo de acuerdo con que en la mesa participara un representante de la iglesia católica. Eso es muestra de su falta de voluntad política para dar fin a este paro”, expresó el vocero de la Federación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior (Fenares), Alex Flórez.

Respecto a esto el Ministerio no se ha manifestado pero sí se ha mostrado optimista con las mesas de negociación y está a la espera de que esta semana haya luz verde y el cese de actividades académicas termine. Los profesores y alumnos estudian una nueva propuesta que será llevada a la mesa el miércoles.

Frente a la movilización pactada para este jueves 13 de diciembre los estudiantes han informado que ya no habría marchas sino que este día se realizará una rueda de prensa para informar sobre los avances.