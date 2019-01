Dubai le compite al sueño americano

“De Dubai, yo no tenía idea. Imaginaba uno llegando a mero arenero, con los camellos pasando por la calle”. Ese fue el primer pensamiento que tuvo el paisa Sebastián López Torres, antes de embarcarse en una aventura que ya ajusta 11 años.

Tenía 24 años, a principios de 2007, y un trabajo en una empresa de telecomunicaciones que no le llenaba el alma. Se veía partiendo de Medellín, quizá hacia Canadá o Estados Unidos, pero el destino le atravesó una propuesta en una tierra mística, que en ese entonces comenzaba a asombrar al mundo por sus lujos y edificaciones fantásticas.

Viajó el 13 de mayo de ese año, haciendo escala en Francia, y al principio le costó sobrevivir al flagelante clima, con picos de hasta 50°C de temperatura. Le extrañaba ver que los locales comían con la mano, “hasta el arroz, hacían bolitas y las tragaban”, y cómo las personas convivían con reglas estrictas de comportamiento. Tampoco entendía por qué no había muertos y robos a diario ni cómo era posible que la gente contara dinero en la calle, sin que algo malo le sucediera.

Su primer año fue difícil. Trabajaba para una compañía de ballet colombiana y dormía en una casa con 19 personas, apiñadas de a cinco por habitación. Su salario era el equivalente a 1’300.000 pesos, con los cuales se podía vivir decentemente en Medellín, pero que en Dubai alcanzaban para poco.

Sufrió la recesión económica de 2008, que golpeó con dureza ese emirato, pues las pomposas construcciones se erigieron con créditos bancarios, que se desplomaron. Varias empresas cerraron, hubo desempleo.

Por aquellos días consiguió una novia musulmana, con la cual pasó tremendo susto en un centro comercial. “Estábamos afuera del cine y le di un beso en la frente. A los cinco minutos llegaron unos guardias de civil y nos llevaron a una oficina. Nos interrogaron por separado y amenazaron con deportarnos, tan solo por ese beso. La mamá de ella era diplomática y les dijo que iba a hacer un escándalo en la prensa, y entonces nos soltaron, porque a ellos les importa mucho que Dubai se vea como un lugar perfecto, las cosas malas nunca se publican”, recordó Sebastián, añadiendo que mientras las autoridades se preocupan por las manifestaciones de cariño en público, hacen poco para frenar la prostitución y el turismo sexual, que allá campean sin escrúpulos.

A partir de 2009, la nación de Aladino le sonrió. Obtuvo un trabajo de vendedor en un almacén de trajes, con ingresos más jugosos y libres de impuestos. “Los latinos somos valorados, a los árabes les da curiosidad que vengamos desde tan lejos”, dice, y agrega que allá los maltratados son los pakistaníes, hindúes y nepalíes, que desempeñan los trabajos menos calificados.

Con los ahorros se pagó un curso de aviación por un año en Miami, un sueño que tenía pendiente. A su regreso a Dubai, continuó trabajando en ventas, hasta llegar a una multinacional de café, donde labora con compañeros de 60 nacionalidades. El 80% de los residentes son extranjeros y el idioma más usado es el inglés. “Traté de aprender árabe, pero tiene tantas variaciones entre países, que los locales me decían ‘ese no es el real árabe’. No fue necesario aprenderlo”, cuenta.

A pesar de vivir cómodamente, Sebastián no planea envejecer allá: “Dubai es un lugar para venir a hacer dinero y luego devolverse, muchos extranjeros pensamos lo mismo”.

Para él, el emirato ofrece más facilidades para obtener visa de trabajo y empleo profesional, pero es muy diferente al Sueño Americano. “En EE.UU., los inmigrantes ven la posibilidad de volverse ciudadanos en el futuro, si cumplen la ley. Aquí eso no sucede. Los locales son celosos con la nacionalidad, porque tienen bastantes beneficios: no pagan servicios públicos ni universidad, y cuando se casan, el Estado les da un lote y US300.000 para que construyan algo. Por eso, los que no nacimos aquí, venimos para hacer dinero e ir a otro lado después”.