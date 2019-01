Duque habla sobre atentado en la Escuela de Cadetes en Bogotá

El presidente de la República, Iván Duque, se dirige a las 9:30 de la noche de este jueves a todos los colombianos para hablar sobre el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander que deja hasta el momento 11 muertos y 85 heridos.

El mandatario manifestó en la tarde de este jueves su solidaridad con los familiares de las víctimas y la Policía Nacional. Dijo que este ataque no solo se hizo contra un centro académico donde había jóvenes y estudiantes desarmados de la Fuerza Pública, sino contra toda la sociedad.

“Le he dado la orden a la Fuerzas Militares para que desplieguen todas sus capacidades de inteligencia y determinen, en coordinación con la Fiscalía, quiénes son los responsables de este cobarde ataque y prevengan cualquier acción criminal. Debo resaltar que ya avanza la investigación y se ha identificado con plenitud el autor material. Vamos a actuar con toda la firmeza y con toda la prudencia”, agregó el presidente.

Duque también calificó el acto como demencial e indicó que las Fuerzas Armadas no se someterán al terrorismo. “Los colombianos nunca nos hemos sometido al terrorismo. Siempre lo hemos derrotado. Esta no será la excepción: no nos doblegarán”, sostuvo.

“Hago un llamado a los colombianos para que nos unamos en contra de los violentos. Ni un paso atrás frente a quienes atacan miserablemente a la sociedad. Todos juntos, sin ningún distingo, debemos apoyar a la Fuerza Pública para capturar y castigar con severidad de la mano de la justicia a los autores de esta barbarie”, agregó el presidente.

Poco antes del mediodía, el presidente Iván Duque arribó al lugar en un helicóptero, luego de cancelar la agenda que tenía prevista en la ciudad de Quibdó. “Todos los colombianos rechazamos el terrorismo y estamos unidos para enfrentarlo”, dijo el jefe de Estado en sus redes sociales y agregó que “Colombia se entristece, pero no se doblega ante la violencia”.