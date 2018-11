Duque reclama por la liberación de Diana Toro para dialogar con el Eln

En una comunicación, el jefe negociador del Eln, alias Pablo Beltrán, reiteró la disposición de la guerrilla para sentarse en la mesa de diálogos, desierta desde febrero de este año. “A Duque le decimos que acá tiene un socio para la paz. Que si quiere tener unos ajustes al proceso, que nos diga. Pero que nos sentemos ya. El Eln no va a tener líneas rojas (...) soltamos a los soldados secuestrados y convinimos una reunión con el comisionado Ceballos, y a pesar de ese gesto, no aparece para charlar”, expresó. No hizo referencia a los secuestrados civiles.