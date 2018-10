Universidades públicas y Mineducación: con plan, pero no hay más recursos

El Ministerio de Educación y los rectores de las 32 universidades públicas, agrupados en el Sistema Universitario Estatal (SUE), tienen, por lo menos, diseñado un plan para abordar la crisis que afecta la educación pública de Colombia.

Aún no es algo contundente, pues siguen las reuniones y la primera será el próximo viernes, en una semana que estará marcada por la marcha estudiantil del miércoles.

Si bien no hay luz verde que les indique que habrá más recursos, confían en que el panorama cambiará, teniendo en cuenta que el déficit de la educación superior pública en el país rodea los $16 billones, la infraestructura de algunas sedes no es la mejor y aún hay retos en cuanto a la llegada de los estudiantes de zonas rurales a las universidades, es decir, aún hay varios pendientes que se deben resolver.

Así lo plantearon algunos rectores al finalizar la reunión con la ministra, a la que tuvo acceso EL COLOMBIANO, el pasado viernes en Bogotá, quienes indicaron que “la plata es importante, hay varios pendientes por solucionar”.

¿En qué quedaron?

El viernes, tras la cita con la ministra de Educación, María Victoria Angulo, los rectores destacaron que las conclusiones les permiten ver que “hay voluntad del gobierno para hablar y reunirse a definir un mejor futuro”.

El rector de la Universidad de Córdoba y presidente del SUE, Jairo Torres Oviedo, planteó las conclusiones que resultaron de la agenda, tras una mañana de discusión con la ministra. En el tintero quedó la conformación de mesas de trabajo para discutir estrategias de financiación, y cómo resolver los otros aspectos. “Vimos disposición del gobierno, ante los reiterados reclamos del sector universitario”.

José Fernando Echeverry, rector de la Universidad del Quindío, destacó que se concentrarán en mantener estos reclamos, hasta que se encuentre una solución definitiva. Aunque este diario buscó a la ministra para hablar de las conclusiones, desde su equipo de comunicaciones indicaron que “no habrá declaraciones por ahora” (ver paréntesis).

Punto por punto

En total se trataron cuatro puntos, que seguirán discutiéndose durante las mesas de trabajo que se crearon, y en las que habrá una delegación del SUE. La primera cita se cumplirá el próximo viernes y los temas que tratarán son: primero, la nueva política que construye el Ministerio tras el anuncio de acabar con el programa Ser Pilo Paga.

De acuerdo con el SUE, aquí lo importante es que “habrá mayor enfoque en la universidad pública”, una de las críticas a este programa, pues los pilos preferían las universidades privadas para estudiar.

El segundo ítem tiene que ver con fortalecer la gratuidad de la educación y ampliar la cobertura, todo con el objetivo de cerrar brechas académicas. La tercera línea que se abordará es la regionalización, “sobre todo apuntarle a la ruralidad, que es una de las debilidades más fuertes que se tiene en el sistema universitario”, resalta el rector de la Universidad?de Córdoba.

El cuarto punto, y no menos importante, es la financiación. Hay que mencionar que el pasado jueves la Comisión Tercera del Congreso aprobó una adición de $500 mil millones para el presupuesto , “que servirían para el déficit y el mejoramiento de las capacidades en calidad y ampliación de cobertura de nuevos estudiantes”; no obstante, hay que aclarar que esto aún no es una situación definitiva.

“Tendremos que esperar a que sí sean adicionados al Presupuesto, pero la decisión está en manos del Ministerio de Hacienda”, resaltó el presidente del SUE.

Habrá marcha

Sumada a la preocupación de los rectores, los estudiantes de las universidades públicas revalidarán estos reclamos el próximo miércoles.

Se espera que en todas las ciudades del país se registren movilizaciones para rechazar las “políticas educativas de este gobierno”, como lo plantea Jennifer Pedraza, representante estudiantil al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Bogotá.

“Es una exigencia urgente para que el presupuesto sea mayor. Estamos exigiendo que los $3,2 billones que, de acuerdo con el SUE, el Gobierno le debe sean adicionados en el presupuesto de 2019”, señala Pedraza, quien también destaca que otra de las exigencias es que el presupuesto para Ciencia y Tecnología sea de, por lo menos, $700 mil millones y se equipare con el mejor presupuesto que ha tenido este sector, que fue en 2012, cuando logró $425 mil millones, el cual en su momento fue calificado como histórico.

Los rectores, quienes también respaldan esta movilización, recordaron que lo que se quiere es enviarle un mensaje al “país político”, para que se entere y no ignore la crisis financiera y universitaria que atraviesa el país.

Ministerio sin respuestas

Aunque EL COLOMBIANO estuvo el pasado viernes en la reunión de la ministra de Educación, María Victoria Angulo, con los rectores de las 32 universidades públicas, e intentó tener sus opiniones sobre cuál será el futuro de la financiación de este sector de la educación nacional, no obtuvo respuesta. Funcionarios que se encontraban en el hotel Movich de Bogotá, donde se efectuó la cita, indicaron que la ministra no daría declaraciones al respecto. Lo mismo sucedió en un grupo de Whatsapp destinado para que los periodistas del país tengan contacto con este despacho, donde respondieron que “el Ministerio está siempre atento a brindarles información y a resolver sus inquietudes. En este caso particular la ministra dará las declaraciones en el momento oportuno”.