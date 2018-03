El 80 % de los papás cree que la U mejora el futuro

“Razones como que no salen a paro o porque tienen mejores maestros, o hay mayor intensidad en los estudios, o porque estimulan la educación bilingüe, se esgrimen para llegar a esta conclusión”.

Otra de las cifras más relevantes es que el 78% de los colombianos aprueba que el gobierno proporcione auxilios escolares. En esta tendencia el país se ubica de cuarto, tan solo por detrás de Kenia (84%), Sudáfrica (79%) e India (81%) e igual que Perú.

Frente a esto, como indica Mario Hurtado, consultor y columnista en temas de educación, este interés en el asistencialismo estatal es propio de países subdesarrollados.

“Los colombianos no tienen conciencia de cómo se financia la educación. Exigimos que el gobierno nos pague pero no sabemos que ese dinero viene de los impuestos, y cuando se habla de una reforma tributaria para la educación, la gente dice que no podemos pagar más impuestos”, comenta Hurtado.

Ambos expertos indican que lo más importante de esta encuesta de percepción es que lanza una alerta al gobierno para mejorar los estándares de calidad de la educación pública.

Por último, se destaca que el 77% de los colombianos son optimistas respecto al futuro de sus hijos. Una cifra que coincide con el sentimiento generalizado que ha ubicado a Colombia como el segundo país más feliz del mundo en varias ocasiones, en la encuesta de felicidad, esperanza y optimismo económico realizada por Gallup International.