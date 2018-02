Las mal llamadas clases de relleno

Por Íngrid Cruz Riaño

Los estudiantes tienden a llamar materias de relleno a aquellas que no están directamente relacionadas con la profesión que estudian, pero esas asignaturas son un complemento para su formación en tanto que van más allá de la técnica.

Dentro de ellas, están las sociohumanísticas (como la ética), las de investigación e innovación, las de inmersión en el mundo empresarial o en la sociedad y las que desarrollan competencias genéricas como formación ciudadana, lectura crítica, expresión escrita, entre otras.

¿Para qué sirven?

Cuando Santiago Sosa era estudiante de Negocios Internacionales y Ciencias Políticas, escribió un artículo de opinión en el cual expresó: “Parece que muchos estudiantes no entienden qué significa estar en una universidad: no se trata de simplemente adquirir información si no, de cultivar la mente, de adquirir estructuras mentales que les permitan adquirir conocimientos e interpretar información para la solución de problemas”.

Al respecto, Luz Estella Isaza, vicerrectora de docencia de la Universidad de Antioquia, afirmó que “el componente fundamental es formar ciudadanos integrales, críticos, participativos, de ahí la apuesta por estas materias que abren espacios a otros campos del conocimiento, que brindan contexto y posibilitan debates sobre temas políticos, sociales, económicos y culturales o sobre dilemas éticos en el ejercicio de la profesión”.

Carlos López, decano de la facultad de Ingenierías de la Universidad de Medellín, dijo que estas materias “acercan a los estudiantes a la realidad, por ejemplo, la ética es fundamental en la formación para que los profesionales actúen con responsabilidad en la sociedad, para que no haya tanta corrupción. La formación humanística brinda a los estudiantes un contexto social y económico del país, de la región y del mundo, lo mismo que las materias que implican una inmersión en el entorno empresarial y en los problemas sociales”.

Por su parte, Álvaro Gómez, vicerrector académico de la UPB, señaló que estas materias son de gran aplicación y utilidad en el ejercicio profesional. “Las empresas nos dicen que los profesionales están muy bien en competencias técnicas, pero les faltan competencias con enfoque humanista, como trabajo en equipo, liderazgo, empatía, visión interdisciplinaria del mundo, ética, responsabilidad social, valores, entre otras”.

¿Qué hacer?

Para Camilo Vega, secretario académico de la Facultad de Creación y Comunicación de la Universidad del Bosque, el problema radica en que los estudiantes “no reconocen el sentido de la temática dentro de su formación, dándole relevancia a temas técnicos o de un interés particular”

Por tanto, es importante que le encuentren el sentido a estudiar estas materias. Y una solución, plantea Iván Darío Durango, analista de formación y currículo de la Universidad EIA, es explicarles la naturaleza y dinámica de este tipo de asignaturas “y el aporte significativo que dan a su formación como personas y como profesionales”.

Mauricio Milazzo, coordinador del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Externado, precisó que “se deben adecuar los discursos teóricos y la información, a los contextos propios de los estudiantes”.