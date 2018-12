Las U reprograman el semestre para 2019

Varias universidades públicas del país ya tienen lista la reprogramación de su calendario académico, después de las jornadas de protesta de los estudiantes. Se trata de algunas de las sedes de la Universidad Nacional, de Antioquia y el Politécnico Jaime Isaza.

El vicerrector de la Nacional en Manizales, Camilo Younes, explicó que la decisión de reprogramar se tomó amparados en las facultades que le otorgó el Consejo Superior, para que tomaran decisiones.

En diálogo con EL COLOMBIANO, Younes indicó cómo funcionarán las jornadas académicas el próximo año: “Este diciembre estarán en vacaciones, pero se volverá a clases entre el 16 de enero y el 22 de marzo, para terminar el segundo semestre de 2018”.

Así las cosas, el primer semestre de 2019 empezará el 15 de abril y el segundo será desde la segunda semana de agosto del próximo año y finalizará el 20 de diciembre.

“La invitación es a encontrar alternativas de cara a una comunidad académica que se ve afectada por no tener clases. En nuestra sede son cerca de 7 mil estudiantes que no han podido ingresar y otros 7 mil que no se han podido graduar”, manifestó. Entretanto, la sede Medellín de la Nacional está a la espera de la oficialización del calendario, pero la decisión es reprogramar.

En cuanto a la Universidad de Antioquia su Consejo Académico determinó darle continuidad al actual semestre, pese al paro de estudiantes que ya suma siete semanas.

Elmer Gaviria, vicerrector de la institución, informó que el costo económico de una suspensión o cancelación de semestre sería “altísima”.

Por su parte, las directivas del Politécnico Jaime Isaza Cadavid establecieron un nuevo calendario para la terminación del semestre 2018-2 y sus alumnos retornaron a clases desde el 19 de noviembre.

En relación con las demás universidades que hacen parte del Sistema Universitario Estatal (Sue), docentes y estudiantes esperan que se oficialicen los nuevos calendarios académicos, confiando en que se respalde la movilización por una mejor financiación de la educación pública superior.