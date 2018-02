Lento cumplimiento lleva a un nuevo paro de maestros

Cecilia Dimaté

El Gobierno no cumple y afecta la calidad

El Gobierno no ha cumplido con lo que se comprometió. El acuerdo incluía una reforma estructural al Sistema General de Participaciones y no ha pasado. De hecho, el ministro de Hacienda anunció en noviembre pasado que se haría un ajuste y no una reforma, que es uno de los temas centrales. No hay voluntad para que los maestros asciendan y esa voluntad está directamente asociada al tema presupuestal, porque se debe tener plata para poderles pagar. Lo más delicado es que en este momento menos va a cumplir, porque ya se va, y son temas gruesos y grandes, que podrían resolver las dificultades estructurales. Será el próximo gobierno el que deberá encarar este problema, porque es un tema que pasado gobierno tras gobierno, y este no lo resolvió, sino que ha buscado salidas que no pasan de ser pañitos de agua tibia. El mecanismo que tienen los profesores es el cese de actividades y tiene un impacto enorme en los niños, sus familias y los propios maestros, pero es que el Gobierno no los escucha. Esto se debería mirar con más mesura, pero a Fecode no le queda otra opción, porque el Gobierno no escucha. Los gobernantes no han entendido que la educación es el eje fundamental del desarrollo de un país y que si no le paran bolas, no habrá manera para que pasemos a otro nivel, por eso estamos atrasados. El próximo gobierno debe sentarse con los maestros, el sector privado y demás dolientes, hacer algo que se planteó con la Constituyente Educativa, para pensar en soluciones y que, además, se cumpla el Plan Decenal de Educación, pues se supone que este es la hoja de ruta que se traza el país para mantener y mejorar los indicadores de calidad, pero esto no se cumple. Ya conocemos los resultados.