La de estudiantes, una protesta difícil de lidiar

La protesta del movimiento estudiantil de Colombia no es un asunto fácil de lidiar, no lo es para el gobierno del presidente Iván Duque, y no lo fue para ninguno de sus antecesores. Durante las cuatro marchas que ha realizado en las recientes cinco semanas, su mensaje ha sido claro: más plata y dignidad en la educación pública superior.

Lo que ha sucedido estos días es similar a las imágenes del movimiento estudiantil de 2011, cuando la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane) fue la responsable de que se cayera la reforma a la Ley 30, impulsada por el expresidente Juan Manuel Santos, pues era considerada como el primer paso hacia la “privatización” de las universidades, según argumentaban los estudiantes.

Sin embargo, aunque hubo al menos seis años en los que el movimiento no tuvo la misma trascendencia, esa llama se encendió con el nuevo gobierno, reforzada por los reclamos de los rectores de las universidades públicas, quienes respaldaron las quejas por la desfinanciación y el mal estado de las sedes.

No obstante, el fenómeno no es nuevo. El libro “La generación del movimiento estudiantil en Colombia”, publicado este año, hace referencia a la fortaleza del movimiento estudiantil desde 1910 y hasta 1924, cuando “tuvieron lugar el primer y segundo Congreso estudiantil colombiano”, como elementos de control civil y de contrapoder.

Otro capítulo que muestra la publicación es el de 1971, cuando los estudiantes de la Universidad del Valle exigían la renuncia del rector y cuestionaban las condiciones de los créditos otorgados por entidades internacionales a las universidades del país. Este es, si se quiere, el capítulo más trágico del movimiento, pues pese a que lograron su cometido, el 25 de febrero de ese año murieron ocho estudiantes y otros 47 resultaron heridos durante las movilizaciones y choques contra las fuerzas del Estado.