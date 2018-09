Más pilos para las U. públicas

Primero, los actuales beneficiarios, estudiantes de bajos recursos y excelente rendimiento académico, no deben preocuparse, porque podrán terminar las carreras que escogieron. El lío lo tiene el Gobierno Nacional. Hasta el momento ha destinado a estos incentivos 1 billón 800.000 millones de pesos. Para honrar su palabra y ver graduados a los 40.000 pilosos, debe discutir con el Congreso de dónde sacará los 2 billones 73.000 millones de pesos en que está desfinanciado el programa.

Erika es hija única. No conoció a su papá. Su mamá es empleada doméstica. De 11 primos, ella es la única que estudia. Y no en cualquier universidad. Está en la UPB, que le abrió sus puertas gracias al programa de becas estatales llamado Ser Pilo Paga, el mismo que hoy beneficia, en todo el país, a 40.000 jóvenes de estratos bajos, cuya formación costará, en total, cerca de 4 billones de pesos.

“Esa dirección es la correcta”, anotó John Jairo Arboleda Céspedes, rector de la Universidad de Antioquia, centro docente en donde vienen adelantando sus carreras 280 jóvenes del programa Ser Pilo Paga. Medicina es la que más muchachos atrajo, 52, seguida por las ingenierías química y eléctrica, con 31 estudiantes cada una. Arboleda Céspedes recordó la discusión que se armó al inicio del programa, porque dineros que eran para la educación pública terminaron, vía Ser Pilo Paga, en las arcas de las universidades privadas.

En su sentir, “está bien promover el mérito académico, que los estudiantes vayan a universidades públicas y privadas, pero lo que no está bien es que dineros públicos se vayan a financiar estudiantes en las instituciones privadas”.

Según sus cuentas, con la misma plata del programa, se podrían cubrir 400.000 estudiantes con estos préstamos que son condonables y que el estudiante debe pagar si aborta la carrera o no se gradúa.

En una universidad privada, como Los Andes, un semestre de medicina vale de 20 a 22 millones de pesos. En la U. de A., dijo el rector, los más pobres no pagan por derechos de matrícula, mientras que, sin descuentos, una persona de estrato 6 paga por el mismo semestre 4 millones 573.988 pesos y una de estrato 3 cancela 690.644 pesos.

Los mejores

“La universidad pública recibe a los más pilos de los pilos”, dijo Álvaro Gómez, vicerrector Académico de la UPB, quien explicó que el problema de las públicas es de capacidad, pues no alcanzan a admitir a todos los estudiantes. “Cuando se hace una convocatoria para elegir 120 y se presentan 1.700, quedan los más pilos. Por lo tanto, el Estado debe resolver cómo sigue financiando a la universidad pública y, a la vez, cómo continuar con un programa que estimule a estudiantes con buenos resultados, para que no se queden en la casa, desempleados o en programas no certificados”.

La UPB tiene 1.630 pilos. Según el directivo, cerca del 40% se inclinó por las ingenierías, incluyendo dos que son únicas en el país: la de diseño de entretenimiento digital y nanotecnología.

Un dato adicional. De cada 100 personas que ingresan a la universidad, 52 no terminan la carrera. En la UPB ese indicador es del 43% y en los pilos de solo el 22% .