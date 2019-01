Siete universidades suspenden el paro para volver a clases, aún faltan 20

La Universidad de Nariño, la Universidad del Chocó, la Universidad Popular del Cesar, la Universidad del Atlántico, la Universidad del Llano, la Universidad del Pacífico y la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca son las primeras en anunciar que se levanta el paro estudiantil para retomar las clases y dar continuidad al segundo semestre académico de 2018 que quedó congelado.

Son 32 las universidades públicas del país, de estas 28 entraron los últimos meses del año pasado en un paro indefinido, para llamar la atención del Gobierno y de la sociedad ante el déficit universitario que estas atravesaban y que hacía difícil su cierre académico. Ante esta presión, las partes pactaron un acuerdo a mediados de diciembre que sería socializado con las asambleas de cada universidad y que fue con lo que este sector dio inicio al 2019.

“El balance de las asambleas hasta el momento es muy positivo, son siete las universidades que a la fecha han tomado la decisión de retornar a clases. Creo que eso es bastante positivo, porque refleja la acogida masiva de los estudiantes y las asambleas que se han reunido, solamente contamos con la negativa de la Universidad Industrial de Santander (UIS), que es respetable, pero que pone en juego las ocho semanas académicas congeladas del segundo semestre del año pasado”, expresó el líder estudiantil y representante de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees), Alex Flórez.

Para Flórez, el hecho de que la UIS anunciará que continúa en paro hasta febrero, mes en el que se llevará un encuentro nacional de estudiantes, pone en riesgo recursos “importantes” de esta universidad, ya que se encuentra en la cuerda floja el semestre pasado perjudicando a los estudiantes y profesores de la institución.

“El paro no puede considerarse un fin en sí mismo, sino que es un mecanismo para alcanzar ciertas cosas y creo que el paro nacional universitario fue una movilización maravillosa que cumplió una misión muy importante en el país de ponernos a reflexionar y alcanzar recursos necesarios para tener calidad, pero que demuestra que ya es el momento de seguir dando la lucha desde otros escenarios y desde las aulas de clase para que los estudiantes no se vean perjudicados”, agregó el líder universitario.

A su turno, el vocero de la asamblea de la UIS, Anderson Arboleda, explicó que la determinación de los estudiantes de esta institución en continuar con el cese de actividades se debe a varias inconformidades con el acuerdo pactado y que para ellos no goza de garantía.

“Tuvimos una discusión amplia, fueron seis horas las que duró el debate, y después de realizar un análisis objetivo y subjetivo del acuerdo no se encontró garantías para el levantamiento del mecanismo de presión frente al Gobierno y por lo tanto se decide ratificar el hecho de que se continúa en paro nacional”, detalló el líder estudiantil.

Arboleda indicó que el cese de actividades se mantiene de forma indefinida. Sin embargo, resaltó que están a la espera del encuentro nacional de estudiantes convocados por la Unees, para tomar medidas de impacto general. “También se pretende realizar una semana de reflexión frente a lo que se ha conseguido. Una semana de reflexión que permita conocer el rumbo de lo que se ha hecho hasta el momento”, agregó el estudiante.

Pese a que los estudiantes de la UIS reconocen que el semestre académico está en juego, Arboleda resaltó que están a la espera del pronunciamiento de las directivas de la Universidad, integrado por el consejo superior y académico, este último con la responsabilidad de definir los tiempos de clase.

“Hasta el momento el consejo académico no se ha comunicado en nada, hubo un video del rector invitando a clases pero hasta el momento siguen sesionando. Nosotros esperaríamos que se pronuncien conforme a la situación para evaluar qué ha pensado la Universidad al rededor de la situación que está pasando, porque nosotros no vemos garantías. En parte los estudiantes argumentaban era que si el Gobierno tuviera una disposición política de mejorar la educación no hubiese presionado con la firma de un acuerdo y que no fue consultado con todos los estudiantes”, apuntó el estudiante.

Ante este panorama, la Universidad Nacional sede Medellín, la Universidad de Antioquia y la Universidad Distrital se encuentran en asambleas discutiendo los acuerdos para definir si levantan el paro o no.

Entre tanto, la Universidad Nacional detalló que entre el 16 y el 21 de enero retomarán clases las sedes Manizales, Palmira y Bogotá, mientras que las sedes de presencia nacional (Tumaco, Caribe, Orinoquía y Amazonía) lo harán el 18 de febrero para iniciar el primer semestre de 2019.