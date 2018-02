EE. UU. seguirá apoyando lucha contra las drogas

Venezuela fue otro punto de la conversación entre el mandatario colombiano y el funcionario de la administración Trump. Tanto Estados Unidos como Colombia están comprometidos en la ayuda a los venezolanos que están saliendo de ese país por la crisis interna, además coinciden en no reconocer el resultado de las próximos comicios presidenciales convocadas por el régimen del presidente Maduro. “Esas elecciones no tendrán ninguna validez para nosotros porque sencillamente no ofrecen garantías. Maduro sabe que no va a ganar en medio de unas elecciones transparentes”, aseguró Juan Manuel Santos.