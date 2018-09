El auge de las nuevas drogas sintéticas

El próximo lunes, el presidente Iván Duque firmará un decreto que permite el decomiso y las multas para quienes porten cualquier cantidad de droga, incluida la dosis mínima. En este sentido, cualquier droga sintética (también cocaína y marihuana) será incautada y quien la porte podrá ser multado con 208.000 pesos.

Para Santiago Londoño esta no es un buen camino en la lucha contra las drogas: “Ese decreto no va a hacer absolutamente nada, el negocio no se va a afectar cogiendo pequeñas dosis, ni capturando a consumidores, es un negocio que tiene todo un montaje. El problema del Estado es la mafia, la criminalidad, la violencia y la salud pública”.