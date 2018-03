El desplazamiento, un mal que aumenta aún con Acuerdo de Paz

La expulsión a la fuerza de los campesinos de sus tierras, es una práctica que recuerda los años más fuertes del conflicto armado cuando los datos registraron los más altos índices de salidas de los territorios. Tan solo en el 2002, según datos de la Unidad para las Víctimas, fueron sacados 761.479 personas de su tierra, siendo este el pico más alto del desplazamiento forzado en el país desde 1985 a marzo 1 de 2018.

La diferencia entre esa época y la coyuntura actual, la explica el analista del conflicto armado, Juan Carlos Ortega, es que “en ese entonces, cuando se vivía la confrontación entre las guerrillas y los grupos paramilitares, el mayor protagonismo de desplazamiento y despojo de tierras lo tuvieron las autodefensas”.

Desde ese 2002 (salvo en los años 2005, 2007, 2011, 2012 y 2013 donde se presentaron aumentos) ha habido un descenso vertiginoso de este flagelo. Sin embargo, como lo explicó Marco Romero, director de la consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, las nuevas dinámicas del conflicto que incluyen nuevos actores ilegales como las disidencias de las Farc, las disputas por territorio y los corredores importantes para las economías ilegales, han permitido que este tipo de violencia vuelva a afectar a la población civil.

“Hemos denunciado dos tipos de fenómenos que configuran la continuidad de la crisis humanitaria en el país y en las zonas donde persisten dinámicas del conflicto armado. Allí hay recomposición en el control de los territorios o en zonas donde hay disputas de economías ilegales. El problema radica también en que en las zonas dónde se presentan estos nuevos fenómenos de violencia hay una presencia ineficaz de la institucionalidad estatal”, indicó Romero.

A este panorama, agregó el director de Codhes, se suma que los desplazados en el país se han emprobecido aún más por el desarraigo, se han presentado nuevas víctimas y ha sido difícil su registro por nuevos requisitos exigidos para incluirlos en la reparación.

No obstante, Romero asegura que no es que el proceso de paz no haya servido, es que con la salida de las Farc llegaron nuevos actores a atormentar a los habitantes de las regiones.