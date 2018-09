El hacinamiento, en ebullición

Estanislao Escalante, docente de la U. Nacional y experto en política criminal, consideró que el problema “es que cada campaña política gira en torno a la seguridad y todo lo que tenga que ver con la maximización de la cárcel, como si fuera sinónimo de justicia”. Eso ha llevado a que “se creen tipos penales para atacar conductas que no deberían estar en el código penal, pero llevan a una percepción que si el sistema no lleva a la cárcel, entonces no funciona”. Concluye que hay que modificar delitos, “por ejemplo algunos ambientales, de lesiones o daño en bien ajeno deberían tratarse en otro ámbito de solución de conflicto”.