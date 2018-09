El mundo sigue siendo desigual para las mujeres

Las mujeres se enfrentan a “techos invisibles” en sus organizaciones, es decir, se estrellan con un fenómeno que no se ve ni está regulado, pero que existe: solo pueden llegar a determinados cargos y, en su mayoría, no son jefes, pues cifras de Fedesarrollo apuntan a que solo el 2 % de los cargos gerenciales es ocupado por mujeres. “No podemos aumentar nuestro nivel jerárquico y las explicaciones no están claras”, explica la magister en Estudios de Género, Natalia Moreno, quien destaca que esto se ve más en el sector privado, pues en el público están regulados.