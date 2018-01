El primer pulso político por la Presidencia sería en marzo

“APOYARÉ LO QUE DIGAN LAS MAYORÍAS”



Álvaro Uribe

expresidente y senador



El expresidente Álvaro Uribe ratifica la coalición con Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez, laicos y sectores cristianos y no para un segundo de promover el nombre del candidato de su partido, Iván Duque, a la Presidencia. Le carga el megáfono, le convoca gente en la plaza pública y hasta le toma fotografías.

En diálogo con EL COLOMBIANO el exmandatario explicó por qué decidió abrir las listas de su partido y dijo que no eran la coalición de la “derecha”. Defendió a Duque, pero no se atrevió a confirmar que sea el ungido.

¿Por qué mientras hay un cruce epistolar, con dardos camuflados, entre Duque, Ordóñez y Ramírez usted ha guardado silencio?

“El país necesita la coalición. Los compromisarios están trabajando en eso. No hay mejor regla que la que se den los propios candidatos”.

¿Usted prefiere la consulta propuesta por Duque y Ordóñez, o la encuesta que pide Marta Lucía?

“En mi concepto, la mejor fórmula es la que acuerden los propios candidatos. Nosotros estamos dispuestos a trabajar. Ojalá en los próximos días ya conozcamos cuál es el mecanismo para conocer el candidato de esta coalición”.

El senador José Obdulio Gaviria le dijo a este diario que ya el CD tenía candidato, Duque, y que estaba buscando fórmula vicepresidencial, ¿piensa lo mismo?

“Dejemos hasta ahí. Lo que te he dicho es suficiente”.

¿Qué opina de los sectores más conservadores que critican a Iván Duque porque es más “liberal” en asuntos relacionados con la moral?

“Iván Duque es un hombre de toda la solvencia y solidez moral e intelectual, tiene un hogar bellísimo, es un buen padre de familia, un buen esposo, es un hombre pro vida”.

¿Cuántas y qué posibilidades tiene Colombia para las elecciones presidenciales de mayo de 2018?

“Tres en total. Primera, o la llevan del todo al chavismo, segunda, la llevan por una vía lenta, es decir con una economía deprimida, a media máquina y un desempeño mediocre de la seguridad, la economía y la política social, para que, por fatiga, la ciudadanía vote por una solución chavista, como lo hicieron en El Salvador. La tercera alternativa democrática se funda en una visión cristiana de la economía, con la dupla campeona empresario - trabajador”.

¿El Centro Democrático se convertirá en un partido tradicional por haber abierto sus listas? ¿Cree que crecerán en votos?

“El partido preparó un proyecto de lista cerrada de 32 personas, pero me dijeron que no hiciéramos exclusiones odiosas, entonces se tomó la decisión de abrirla, restringida a 60 personas, todas comprometidas con los principios del partido. Le pido a mis coterráneos antioqueños que nos apoyen, porque nuestra bancada ha sido cumplida, trabajadora, estudiosa, honorable, sin mermelada, sin corrupción, pero somos poquitos”.

Pero los candidatos a Senado en Antioquia dicen que es duro pedir que no voten por usted sino por ellos...

“Nosotros tenemos que hacer un partido consolidado y no efímero, misional, con vocación de permanencia, comprometido con la institucionalidad, con una visión cristiana de la economía. A mis 65 años soy un abuelo que ya está es para calzar los pollos, para ponerles las espuelas” .



“PUEDO LLEGAR SOLO A LA PRESIDENCIA”



Humberto de la Calle

Candidato presidencial



La posible coalición entre los sectores de centro izquierda no ha cuajado. Por un lado Humberto De la Calle rechazó al grupo de Gustavo Petro, Clara López y Carlos Caicedo, mientras que Sergio Fajardo continúa con su negativa a hacer alianzas de cualquier tipo.

En entrevista con EL COLOMBIANO el precandidato liberal aseguró que si le toca ir solo a la primera vuelta lo hará y sigue solicitando a los demás aspirantes que no permitan la atomización de las fuerzas políticas en esta campaña.

¿Porqué usted rechaza la alianza con Petro y Clara?

“Tras recibir la invitación de los doctores Clara López, Carlos Caicedo y Gustavo Petro, lo que les he dicho es que no nos dividamos más si lo que queremos es la unión. Por eso he dicho que en las actuales circunstancias no hay viabilidad para una gran coalición. Yo como candidato seguiré solo y el 11 de marzo habrá que analizar la situación política en ese momento, pero hasta el día de hoy no hay espacio para esas coaliciones”.

¿Usted considera que una alianza con Gustavo Petro sería tóxica?

“Lo que yo sostengo es que lo que se requiere es la alianza de quienes hemos apoyado y promovido la paz y allí yo no creo que deba haber discriminación. Por ejemplo, entre el doctor Fajardo y el doctor Robledo hay diferencias ideológicas, pero el núcleo central es la preservación de la paz, la cual nos une a todos. Aquí no tengo ningún tipo de discriminación por eso mi llamado es a entender que es una locura dar marcha atrás al Acuerdo”.

Si usted quiere aglomerarlos a todos, ¿cuál es la propuesta para que todos estén juntos?

“En este momento no es fácil. Ha habido respuestas negativas, por ejemplo el doctor Robledo, al parecer hablando en nombre del doctor Fajardo, ha dicho que no, y por eso puedo reafirmar que continuaré mi tarea como candidato oficial del Partido Liberal entendiendo que no darnos bala nos permite, por fin, construir una lucha frontal contra la inequidad”.

Mockus le dijo que se una a Fajardo, ¿usted estaría dispuesto a hacer parte de ese movimiento si le proponen, por ejemplo, una vicepresidencia?

“Yo no estoy buscando vicepresidencias, yo ya pasé por ahí. Tengo la suficiente experiencia, siento que estoy curtido en resolver grandes problemas en Colombia. En la Constituyente muchos dijeron que íbamos camino al abismo y sacamos una Constitución garantista y moderna, luego en el proceso de paz, que fue exitoso, resolvimos los problemas, por más críticas que haya, las cuales me parece que son infundadas y exageradas en el marco de las elecciones. El hecho es que desde cuando se decretó el cese bilateral y definitivo no hay confrontación con las Farc y por eso lo que yo ofrezco para la Presidencia es experiencia. Yo no tengo un plan secundario”.

Coalición Colombia, el partido de Fajardo, no solicitó consulta interpartidista. Por esa razón, lo único que podría haber es una adición, ¿es posible ese escenario?

“El punto fundamental no es de procedimiento. El riesgo que corremos es que quienes estamos de este lado le demos paso a una segunda vuelta donde el doctor Uribe y el doctor Vargas Lleras se unan para llegar a la Presidencia, yo creo que eso no le conviene al país. Lo digo con todo respeto, pero con toda franqueza, mi llamado es el de la unidad, por eso me parece que como lleguemos a la unidad, eso es secundario y adjetivo, lo que no podemos perder de vista es lo esencial y, por eso, insisto en el llamado para que no sigamos divididos. Aunque el escenario es difícil en este momento”.