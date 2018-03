Una estampida humana cruza por Capurganá

¿Le parecería igual de bello el mar si no supiera nadar? La mayoría de migrantes que han llegado en los últimos meses a esta población fronteriza en busca de cruzar a Panamá no lo saben y dicen que es la primera vez que ven semejante oleaje, pero agregan que más allá del temor de surcar las aguas en una lancha, lo que no quieren es volver a quedarse sin dinero.

Desde la Defensoría no niegan pero tampoco confirman esa misión. Y Migración Colombia no habla de las denuncias de corrupción entre sus agentes de campo. Dice que son asuntos internos.

Mani y Apurwua, dos indios que se salvaron de la redada de la mañana por ir a lavar su ropa en una porción de playa más bien discreta, prefieren no alejarse mucho de las palmeras mientras se escuche el zumbido del helicóptero sobre sus cabezas. Dicen que la operación no fue de gratis, que una delegación de la Defensoría del Pueblo que llegó a fines de enero a comprobar la grave crisis de refugio, alimentos e higiene de los extranjeros varados alborotó la convivencia pacífica entre los narcos, los traficantes y la Policía.

Sangre por libertad

“Ibrahim” ha retado varias veces el Darién y sabe que hay que cuidarse más de los humanos que de los animales. No es su nombre real, usa el de su hijo porque si algún país decide regirse por la norma internacional, lo deportarán a su natal Sierra Leona y allí lo matarán.

Hace cinco meses se encuentra en Capurganá esperando volver a intentar llegar a Canadá, aunque los recuerdos del tiempo que pasó encerrado en una celda clandestina aún lo acechan.

Recostado en una lancha mientras escucha el tintineo de las piedras gruesas de la playa siendo lamidas por las olas, repasa una y otra vez las imágenes en Facebook de sus cinco hijos. Dos de ellos viven en Estados Unidos y los otros tres en Guinea, África, adonde llegó refugiado con su madre luego de que su padre, un político de Sierra Leona, fuera asesinado durante la guerra de su país. Por ellos se haría matar y casi lo consigue.

La primera vez que retó el Darién lo hizo con un pasaporte falso guineano, para evitar una posible deportación a Sierra Leona donde lo puedan encontrar los enemigos de su padre, con un grupo de 53 africanos guiados por un Coyote, como les dicen a los guías de la selva. Era colombiano y los internó en un laberinto selvático para dejarlos a su suerte al incursionar en territorio panameño.

Todo pareció andar bien con la Policía fronteriza e incluso accedieron a pagar 6 dólares cuando los subieron a un bus. Creían que iban a poder cruzar tranquilamente a Costa Rica. Estaban equivocados.

“Llegamos a un campamento —explica— y nadie nos dijo nada”.

Era una especie de fábrica abandonada en medio de la selva, con catres repartidos en celdas improvisadas y un tragaluz para ayudar a saber si es de día o de noche.

Por un mes mantuvo la calma. “Les decía: libérenme o depórtenme porque no puedo estar en una cárcel sin haber hecho nada. La respuesta siempre era espere”.

Entre los días planos y sonsos de una celda pasaron cinco meses sin juicio, abogado o siquiera crimen.

Una semana antes de regresar a Capurganá, la paciencia llegó a su límite: “no puedo estar aquí sin haber hecho nada, tengo familia y una madre que depende de mí”. Llamó a su carcelero y le dijo en el inglés más claro que pudo “si no me liberan o me deportan a Guinea, hoy me mataré”, pero la amenaza no surtió efecto.

Este fue el punto de quiebre. Empezó a gritar y con una hoja de metal afilada que tuvo a la mano, abrió su antebrazo de extremo a extremo. Luego lo hizo con su cráneo. Dice que logra recordar hasta el momento en que se desmayó.

“Me desperté en el hospital y me dijeron que me iban a llevar al aeropuerto. Pero cuando salí, me aclararon que me devolvían a Colombia. ¿Por qué, si no soy colombiano?”, recuerda.

“Ibrahim” cree que lo más difícil es superar ese círculo entre Panamá y Colombia, donde cada país se tira los migrantes el uno al otro para no lidiar con ellos. Especialmente porque para superarlo se necesita plata y cada encuentro con las autoridades es un golpe directo a su bolsillo debilitado.

“Si llego a Canadá, estaré cerca de mis hijos, que están en Estados Unidos con su madre, que dijo que yo estaba muerto y podré traer a los que están en Guinea esperándome”. Se le iluminan los ojos por un segundo: “solo quiero ser un papá, quiero ser responsable de ellos”.