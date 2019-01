Delegación del Eln busca garantías para regresar de Cuba

El jefe de la delegación del Eln en Cuba, Pablo Beltrán, habló este viernes y expresó su interés de regresar a Colombia, tras la ruptura de los diálogos de paz con el Gobierno, pero están buscando las garantías necesarias para hacerlo.

“Esta delegación va a hacer todo lo posible por retornar, ojalá con las mejores garantías”, señaló Beltrán en diálogo con Caracol Radio.

Al tiempo, agradeció las voces que llaman al gobierno del presidente Iván Duque “a que cumpla con los protocolos y esperamos que ese pedido, que es múltiple, logre abrirle los ojos y facilite un retorno”.

Regreso a Colombia

El líder del Eln en Cuba aseguró que así regresen a Colombia, van a seguir trabajando porque se retomen las negociaciones de paz, a hacer toda la pedagogía al interior del grupo y a mostrar todas las reacciones críticas que han habido después del atentado para que superar la crisis por la que atraviesa de la medas de diálogos en Cuba.

Sobre su regreso, Pablo Beltrán aseguró que el pasado jueves sostuvieron una reunión con los países garantes, donde examinaron la situación y reiteraron el compromiso de que se cumplan los protocolos de retorno.

“Van a seguir haciendo los buenos oficios para que eso ocurra y pienso que no estamos solos en que haya un retorno y podamos hacer consultas con nuestra dirección y proseguir con las conversaciones en el nivel que el presidente Duque diga”.

El negociador manifestó que no han pensado en pedir asilo político en Cuba, porque “está prohibido en el Eln... Si uno quiere que Colombia cambie y pertenece a una organización para que Colombia cambie no puedo salirse del país”.

Frente al vencimiento de los 15 de plazo que da el protocolo para su salida de Cuba, aseguró que más que la fecha van es a buscar “las garantías para poder regresar a nuestros campamentos. Si se alcanza el 2 de febrero bien, pero si el Gobierno no ayuda quiere decir que la fecha no se va a cumplir”.

Así mismo, señaló que hay un “Derecho Internacional que dice que los negociadores de paz tienen que tener ciertas garantías, eso es lo que tiene que pensar el gobierno, que cualquier cosa que decida ahora crea una jurisprudencia que después se la aplican a ellos. Esto no se acaba con el gobierno de Duque, las cosas de paz y las relaciones internacionales son asuntos de Estado que no cambian en un gobierno así porque sí”.

Pablo Beltrán, durante la entrevista con Caracol Radio, manifestó que si hubo un reconocimiento de la mesa por parte del gobierno Duque, y que varios amigos del presidente visitaron Cuba. Aunque no quiso mencionar quiénes fueron estas personas, reconoció que no fueron funcionarios, pero “si hubo personas cercanas” al mandatario colombiano.

“Yo personalmente he cruzado comunicaciones escritas con el doctor Ceballos (Alto Comisionado de Paz), hemos realizado varias conversaciones telefónicas, a través de los gestores de paz hemos tramitado asuntos, a través de intermediarios de buenos oficios hemos tramitado asuntos. El mismo Ceballos le ha dicho al gobierno cubano que agradece la estadía de la delegación acá, esas palabras no se las puede llevar el viento, sin esas solicitudes el gobierno de Cuba no nos hubiera mantenido acá”.