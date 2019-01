Formulan cargos contra empresa de ‘narcobus’ accidentado en Ecuador

La empresa que operaba el bus, que se accidentó en agosto de 2018 con media tonelada de marihuana a bordo y dejó 24 personas muertas, afrontará cargos formulados por la Superintendencia de Transporte.

Tras cuatro meses de averiguaciones, la autoridad encontró varias infracciones a las normas del transporte terrestre cometidas por la Cooperativa de Transportes Especiales del Oriente-Coontransepeciales Del Oriente.

Entre ellas, destaca que el vehículo accidentado nunca fue sometido al mantenimiento preventivo, el conductor no contaba con licencia de conducción válida, ni se le realizaron pruebas de conducción y alcoholemia.

Otras irregularidades

La investigación de la supertransporte también halló indicios de que la empresa en cuestión no capacitaba a sus conductores 121 conductores, no los contrataba directamente y 119 d de ellos no se encontraban afiliados al Sistema de Seguridad Social.

De ser hallada culpable de estas irregularidades, la empresa se ve expuesta a una multa por hasta 700 salarios mínimos; es decir, más de 500 millones de pesos.

El caso del narcobus

El 14 de agosto de 2018, el bus con placas USA 251 que cubría la ruta desde Neiva hasta Lago Agrio, en Ecuador, se accidentó a las afueras de Quito. Pocos días después, se supo que iba cargado con 548 paquetes de marihuana.

El hecho generó una investigación de la Fiscalía contra Jesús David Santofimio, alias Caqueteño, como el líder que planeó el envío de droga camuflada en el bus hacia Ecuador y Chile.